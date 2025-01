Estamos nos últimos meses de vida do Windows 10 para a maioria dos utilizadores. Este sistema vai perder o suporte da Microsoft em outubro de 2025 e esperava-se que o Windows 11 ganhasse novo espaço e mais utilizadores. A verdade é a oposta e a quota de mercado do Windows 11 volta a cair e Windows 10 parece aproveitar.

Quota de mercado do Windows 11 volta a cair

Em outubro de 2024, o Windows 11 atingiu a sua maior quota de mercado, subindo para mais de 35,5%, segundo a Statcounter. Este aumento seguiu-se a um declínio inesperado quando o sistema operativo perdia utilizadores há três meses. Agora, a história repete-se e após ter perdido alguma quota de mercado em novembro, o Windows 11 está mais uma vez em declínio.

Os dados mais recentes do Statcounter indicam que o Windows 11 perdeu mais de 1,48% em dois meses consecutivos. Em dezembro de 2024, o sistema operativo passou de 34,94% para 34,1% (-0,84 pontos). O Windows 10, por outro lado, recuperou alguns dos seus utilizadores perdidos, embora fique sem suporte em menos de onze meses.

Até ao momento, o Windows 10 continua a ser o lançamento dominante da Microsoft, com uma quota de mercado de 62,73% (+0,9 pontos). Será interessante ver o que acontece à medida que nos aproximamos de outubro de 2025, considerando que muitos utilizadores não conseguem atualizar para o Windows 11 e que a Microsoft não quer abdicar dos seus elevados requisitos de hardware, como o TPM 2.0.

Windows 10 parece aproveitar este cenário

Quem não puder atualizar oficialmente e ainda não quiser comprar um novo dispositivo, pode optar pelo Programa de Segurança Alargada oficial da Microsoft, que concede 12 meses de atualizações extra por 30 dólares, ou utilizar soluções de terceiros, como o 0patch, para obter até cinco anos de suporte adicional (também não gratuito). Outra opção é contornar os requisitos de hardware do Windows 11 com vários truques.

Nos dados mais recentes da Statcounter, e a Microsoft não oferece dados oficiais de quota de mercado do Windows, o estado do mercado do Windows atualmente é o seguinte: 0 Windows 10 tem 62,73% (+0,9 pontos), o Windows 11 tem 34,1% (-0,84 pontos) e o Windows 7 garante 2,4% (-0,07 pontos). No extremo temos o Windows 8.1 com 0,29% (-0,02 pontos) e o Windows XP com 0,23% (-0,02 pontos).

Este cenário deverá mudar nos próximos meses e mostrar o Windows 11 a ganhar mais espaço e mais utilizadores. Quem quiser obter mais informações sobre este movimento, pode encontrar mais dados no último relatório do Statcounter no site oficial.