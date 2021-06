É hoje que a Microsoft se prepara para renovar novamente o seu sistema operativo e apresentar o que se pensa ser o Windows 11. Este é ainda um nome por confirmar, mas o mais importante é mesmo a sua existência.

Os rumores e as hipotéticas certezas têm chegado, como já temos mostrado, faltando ainda a confirmação da Microsoft. Assim, e pelas 16 horas de hoje, a gigante do software irá revelar ao mundo as novidades sobre o que se espera ser o Windows 11.

Quando revelou ao mundo o Windows 10, a Microsoft anunciou que esta seria a última versão do último Windows. Agora, vários anos depois, tudo parece ir mudar com a chegada de mais uma novidade.

Há algo novo e que hoje será revelado, até um teaser a Microsoft produziu:

Uma nova interface no Windows 11

Com a fuga de informação que surgiu, já não existe muito para conhecer do Windows 11. Este sistema é uma renovação grande do que o Windows tem apresentado ao longo dos anos.

Como esperado, segue a linha do Windows 10 e não descarta com o passado que conhecemos.

Ainda assim, há mudanças óbvias na interface, que já tínhamos visto no Windows 10X. Novos ícones, novas animações e muita coisa diferente nas janelas das apps do Windows 11. Tudo isso será uma novidade neste sistema.

Um Menu Iniciar que volta a mudar

Apesar de estar também na interface do Windows 11, o novo Menu Iniciar tem um espaço por si só.

Este elemento tem sofrido muitas alterações ao longo dos anos, nem sempre positivas e bem recebidas. Desta vez voltam a haver mexidas, mas não são radicais.

A primeira e mais visível mudança é a sua nova posição. Está ao centro da barra de tarefas, pronta a ser usada. Por outro lado, e já dentro, tudo está arrumado de forma diferente, mais simples, mais eficiente e mais simples.

Uma loja de apps reinventada

Uma área que tem escapado à exposição do Windows 11 nos últimos dias é a loja de apps da Microsoft. Esta tem-se vindo a tornar um elemento central no ecossistema do Windows e agora deverá ganhar um novo e mais importante papel.

A Microsoft promete mudar novamente este seu elemento e tudo aponta para que seja agora.

Fala-se que irá abrir-se a apps win32 e permitir sistemas de pagamentos próprios. Este último será um ponto essencial e que a fará crescer, mudando o espírito destas lojas.

Mais uma atualização gratuita

Por fim, e focando numa área que muito interessa aos utilizadores. O Windows 10 foi uma oferta que a Microsoft deu a quem já tinha uma versão anterior e que resultou de forma quase perfeita.

A adesão ao novo sistema foi grande e “rapidamente” a maioria dos utilizadores mudou para o novo sistema.

A Microsoft terá percebido que este é o modelo certo e por isso espera-se que o Windows 11 siga o mesmo caminho. A nova proposta deverá ser novamente uma atualização gratuita, o que fará com que seja rapidamente adotada.

Este é o cenário que se espera que venha a surgir pelas 16 horas de hoje, quando o evento “See what’s next for Windows” acontecer. É certo que o Windows 11 vai ser uma presença forte, mas certamente haverá mais para conhecer.