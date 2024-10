O que esperar do Windows 12: rumores e funcionalidades antecipadas

Nos últimos meses, têm circulado diversos rumores sobre o que podemos esperar do próximo grande lançamento da Microsoft: o Windows 12. Embora ainda anunciado oficialmente o sistema operativo, já existem algumas pistas que nos permitem especular sobre as suas funcionalidades e melhorias. Neste artigo, vamos explorar os rumores mais consistentes que temos vindo a encontrar, as expectativas e as possíveis novidades.

Design e Interface Gráfica Renovada

Um dos aspetos mais esperados do Windows 12 é a sua interface gráfica. De acordo com as informações divulgadas por insiders da indústria, o design do sistema operativo deverá ser mais moderno e minimalista, continuando a tendência do Windows 11. O que se espera é uma evolução do estilo Fluent Design, com novos efeitos visuais, mais personalização e animações suaves que melhorarão a experiência do utilizador.

Os rumores indicam que a Microsoft pode também estar a desenvolver uma integração mais profunda com dispositivos de ecrã dobrável e monitores ultra wide, otimizando o uso do espaço de trabalho em diferentes formatos de ecrã. Para quem utiliza o PC para trabalho multitarefa, estas melhorias na interface serão um grande avanço.

Integração da Inteligência Artificial (IA)

Se há um campo onde a Microsoft tem feito avanços consideráveis, é na inteligência artificial. O Windows 12 pode integrar-se ainda mais com as soluções de IA que a Microsoft tem vindo a desenvolver, como o Copilot – uma ferramenta de IA que já está a ser integrada no Microsoft 365 e promete revolucionar a forma como trabalhamos com o Office.

Com a IA integrada no próprio sistema operativo, o Windows 12 pode oferecer sugestões automáticas, otimizar o desempenho e até personalizar a experiência com base nos hábitos do utilizador.

Segurança Reforçada

Outra área de grande interesse para os utilizadores é a segurança. A Microsoft já fez avanços em cibersegurança nos seus produtos mais recentes, e o Windows 12 deverá continuar essa tendência.

Prevê-se que o novo sistema operativo traga funcionalidades de segurança mais avançadas, como a autenticação multi fator nativa, uma firewall mais robusta e um sistema de proteção contra ransomware melhorado.

Além disso, espera-se que o Windows 12 beneficie de uma melhor integração com hardware de segurança, como chips TPM (Trusted Platform Module), que já são exigidos no Windows 11, mas que deverão ter um papel ainda mais preponderante na nova versão.

Desempenho e Eficiência Energética

Os utilizadores de portáteis e dispositivos móveis esperam cada vez mais eficiência energética dos seus sistemas operativos. Com o Windows 12, os rumores apontam para uma otimização significativa no consumo de energia, graças a uma melhor gestão dos recursos do sistema. Isso poderá ser crucial para prolongar a vida útil da bateria em dispositivos móveis, como tablets e ultrabooks.

A integração mais eficiente entre o hardware e o software, aliada a uma gestão mais inteligente de tarefas em segundo plano, pode fazer com que o Windows 12 ofereça um desempenho mais fluido e rápido, mesmo em PCs com especificações mais modestas.

Compatibilidade com Jogos e Tarefas Gráficas

Os gamers também podem ficar entusiasmados com o Windows 12. Prevê-se que o novo sistema operativo traga melhorias significativas no desempenho gráfico e na compatibilidade com as mais recentes tecnologias de jogos, como o DirectX 13. Estas melhorias permitirão uma experiência de jogo mais fluida e uma melhor utilização do hardware, especialmente em jogos que requerem muita capacidade gráfica.

Além disso, com a crescente popularidade dos serviços de cloud gaming, como o Xbox Cloud Gaming, é possível que o Windows 12 traga uma integração mais robusta com estas plataformas, tornando o acesso a jogos na nuvem ainda mais simples e eficiente.

Disponibilidade e Preços

Ainda não se sabe ao certo quando o Windows 12 será oficialmente lançado, mas alguns rumores indicam que isso poderá acontecer em 2025. Quanto ao preço, é esperado que a Microsoft continue a oferecer a possibilidade de atualização gratuita para utilizadores que já possuam o Windows 11, tal como aconteceu nas transições anteriores.

Conclusão

Embora a Microsoft ainda não tenha revelado oficialmente todos os detalhes sobre o Windows 12, os rumores apontam para um sistema operativo com funcionalidades revolucionárias. Desde melhorias no design e na interface, até à integração com IA e segurança reforçada, o Windows 12 promete elevar a experiência de utilização a um novo nível.

