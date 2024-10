Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social pede demissão

Sérgio Carvalho até agora Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social pediu demissão do cargo. Segundo as informações, tratam-se apenas de “razões pessoais”. O pedido já foi aceite pela tutela, segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Sérgio Carvalho pediu demissão "com efeitos imediatos"

Segundo fonte oficial da tutela, em resposta à agência Lusa, "O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I.P., Sérgio Bruno Alambre de Carvalho, solicitou à senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a cessação do seu mandato, por motivos pessoais, pedindo que fosse com efeitos imediatos".

"Rosário Palma Ramalho agradeceu a competência, visão, empenho e profissionalismo demonstrados por Sérgio Bruno Carvalho durante a vigência do seu mandato como Presidente do Instituto de Informática".

Numa publicação feita no LinkedIn, Sérgio Carvalho refere que...

Por razões pessoais e inadiáveis, apresentei 6ª feira passada a minha demissão de Presidente do Instituto de Informática (I.I.) à Srª Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que a aceitou no início da semana. Peço-vos para respeitarem o não querer falar sobre o tema. Estou profundamente grato à Srª MTSSS pela confiança em mim depositada, à excelente equipa de Funcionários Públicos que encontrei no I.I., no Ministério, e em outros Organismos de outros Ministérios com quem trabalhei. Há Servidores Públicos extraordinários, ao nível dos melhores profissionais com que já trabalhei, que tentam fazer maratonas com os pés amarrados, e sem sapatilhas. Foram meses intensos, muito bonitos e de grande aprendizagem. Adorei Servir os meus concidadãos, e recomendo aos meus Amigos que, se puderem, passem por uma experiência similar, tendo em conta que ser Gestor Público é bastante diferente de ser Gestor Privado, como escreveu Peter Drucker.

De relembrar que Sérgio Carvalho assumiu o cargo de Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social a 1 de julho de 2024.