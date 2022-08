Há softwares que são eternos e que se mostraram únicos ao longo dos anos. Deixam marcas únicas e cativam os utilizadores, quer pelas suas funcionalidades, quer pelo que oferecem aos utilizadores. O Winamp é uma destas peças únicas e que todos conhecem.

Há muito tempo que se fala da possibilidade do Winamp voltar, ainda que nada tenha acontecido para além de promessas. A equipa que o está a desenvolver veio agora mostrar uma excelente novidade, ao revelar a primeira versão do que será o próximo lançamento.

O melhor leitor de mp3 de todos os tempos?

O Winamp é um dos mais carismáticos softwares que foram lançados. As suas funcionalidades encaixam num tempo único em que os ficheiros mp3 eram a forma mais simples de aceder a música e em que as coleções destes ficheiros eram uma certeza em cada computador.

4 anos depois da última versão beta ter sido lançada, o Winamp 5.8, é altura de vermos novidades neste leitor de música. A versão 5.9 Build 9999 surge agora, sendo a primeira versão que irá mostrar o caminho e o que em breve será acessível a todos.

Chegou uma nova versão do Winamp

Esta versão do Winamp vem trazer a compatibilidade esperada para a mais recente versão do sistema operativo da Microsoft. Assim, esta está pronta para ser descarregada e instalada e usada no Windows 11, preparando-se assim para conquistar ainda mais público.

Claro que as novidades não se ficam por aqui e a equipa que desenvolve o Winamp tem mais melhorias. Assim, temos agora o suporte para o streaming em https:// e também para o codec VP8, ao que se soma melhorias na geração das listas de reprodução. Contem ainda com uma nova lista de podcasts para o utilizador.

Ouvir música no Windows 11 vai ficar melhor

Há também as esperadas e normais melhorias no código para tornar o Winamp mais rápido e mais eficiente. Não se esperam que existam mais alterações, uma vez que esta é uma das últimas versões que antecedem a versão final deste leitor multimédia.

25 anos depois de ter sido apresentado como shareware para o Windows 95, rapidamente conquistou a sua posição como o padrão para reproduzir MP3s. O Winamp quer agora voltar a conquistar os utilizadores e mostrar todas as novidades que estão a ser preparadas.