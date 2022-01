A forma como a Microsoft faz a gestão das atualizações do Windows 10 nunca foi do agrado da maioria dos utilizadores. Estas são muitas vezes impostas no sistema operativo, sem estes concordarem ou terem uma parte ativa.

Este cenário vai em breve voltar a acontecer, com mais uma atualização forçada do Windows 10. Esta pretende trazer os sistemas para as mais recentes versões, mas certamente que irá trazer problemas e situações que os utilizadores não querem.

O eterno problema das atualizações

Com as diferentes atualizações que a Microsoft tem lançado para o Windows 10, existe alguma dispersão das versões em utilização. A Microsoft quer ter o máximo de utilizadores na versão mais recente, mas isso nem sempre acontece nos sistemas.

Os utilizadores tendem a controlar a chegadas novas versões, muitas vezes para impedir a chegada de problemas ou de situações não pretendidas. Há ainda casos em que as atualizações são simplesmente ignoradas e assim ficam por instalar.

Tendo em conta esta linha de tempo de manutenção, iniciámos o lançamento um treino machine learning (ML) para dispositivos no Windows 10, versão 20H2 que se aproximam do fim da manutenção para atualizar automaticamente para o Windows 10, versão 21H2.

Windows 10 com as mais recentes versões

Segundo a informação agora partilhadas no Windows Health Dashboard, a Microsoft vai em breve iniciar mais um processo automático de atualização do Windows 10. Este deverá acontecer sem qualquer intervenção dos utilizadores, que vão mesmo ter de a instalar.

A Microsoft já iniciou o processo de aprendizagem dos seus sistemas, para que sejam identificadas e preparadas as máquinas. Esta atualização vai levar os sistemas com a versão 20H2 para o 21H2 do Windows 10.

Microsoft não quer ninguém na versão 20H2

Este é um processo necessário, uma vez que a versão 20H2 do Windows 10 está prestes a chegar ao seu fim de suporte. Este acontece em 10 de maio de 2022, momento até ao qual todo o processo de atualização deverá estar realizado, com ou sem a autorização dos utilizadores.

A Microsoft vê-se assim com mais uma situação que pretendia certamente evitar. Os utilizadores ao deixarem as atualizações por fazer ficam expostos a problemas e sem as novidades apresentadas. A única forma de trazer o Windows 10 para as versões mais recentes é desta forma.