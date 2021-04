Nunca foi tão acessível instalar o Office ou o Windows

Instalar o Office ou o Windows e usar uma chave digital para os registar nunca foi tão acessível. Então, há que aproveitar o momento e relaxar com a aquisição dos melhores jogos, antivírus, utilitários e, claro, não podem faltar pesos pesados referidos no início do parágrafo.

Por vezes, para poder reorganizar o nosso PC há que instalar o Office ou o Windows depois de aplicar uma limpeza geral. Como todos sabemos existem muitas alternativas, mas ainda existe quem não conheça como adquirir e instalar o Office ou o Windows de forma económica. Vamos lá?

Entrega via email de chaves digitais económicas: 30% de desconto

Antes de tudo, é importante conhecer a plataforma em si, neste link e perceber do porquê da facilidade de entrega via email de chaves digitais económicas com facilidade.

Promoções com desconto:

Primordialmente, temos de contar com bons descontos e também com os preços de baixo de base na plataforma.

Então, economize à partida 30% usando o cupão: TT30

Conjuntos, Windows + Office, com desconto de 30%

Assim, para estes conjuntos se utilizar o cupão TT30 existe desconto de 30% associado:

Ferramentas de proteção para o PC

Não obstante, existem bastantes ferramentas de protecção para o PC que nos podem ajudar e que se encontram com preços em conta.

Importante, não se deixe ficar apenas pelo Defender do Windows uma vez que pode não ser suficiente:

Entrega via email de chaves digitais económicas

A chave do produto adquirida ser-lhe-á enviada por email.

Caso encontre algum problema, o serviço pós-venda, com o email de contacto info@goodoffer24.com, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar.

Depois de adicionar o produto escolhido ao carrinho de compras, basta introduzir o código promocional correspondente e clicar em “Usar o cupão”. O desconto será então aplicado automaticamente. Tudo o que tem de fazer é criar a uma conta para finalizar a compra.

Motor de busca

O Motor de Busca da GOODOFFER24 é bastante simples directo. Basta escrever o que pretendemos para, de seguida, obtermos todas as sugestões como, por exemplo, escrever Antivírus:

Garantia GOODOFFER24

A plataforma, Goodoffer24, reclama para si um dos melhores serviços pré e pós-venda! Porquê? Logo após a encomenda, recebemos no email as chaves do produto adquirido, sem ter de esperar dias – assegurando uma entrega mais rápida!

Além disso, a Goodoffer24, segundo a própria, garante que todas as licenças são válidas e também fornece uma GARANTIA DE SERVIÇO de 1 ANO, protegendo contra custos adicionais de substituição e manutenção do produto.

Ora parece que a marca possui uma equipa extremamente experiente à disposição na venda de chaves digitais de software, videojogos e placas de consola há mais de 10 anos.

Formas possíveis de pagamento

Portanto, à semelhança de outras plataformas, a GOODOFFER24 aceita vários tipos de pagamento entre eles:

PayPal

Mastercard

Visa

etc

Cupões oferta, Jogos, software: preços competitivos

Importante, é um facto que tem vindo a crescer como sendo uma das mais conhecidas plataformas online de jogos e software: a GOODOFFER24.

Ademais, podemos colocar a plataforma como segura e robusta como definição enquanto loja online podendo ainda sublinhar a sua competitividade ao nível de preços de mercado.

Todavia, do software mais conhecido, vamos encontrar:

Windows 10 Home,

Windows 10 Pro,

Office 2016,

Utilitários

Office 2019,

Jogos,

ferramentas de segurança (antivírus, antimalware)

Em segundo, da nossa experiência com a plataforma, tanto ao nível profissional como pessoal não podemos apontar a mais pequena falha.

Sobretudo, cada compra de uma chave ou licença resultou perfeitamente na execução do resultado: software a funcionar a 100%.