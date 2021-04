Devem ser enviados 18 milhões de smartphones dobráveis até final de 2022

Os smartphones dobráveis vieram trazer um fator inovador que faltava ao mercado dos dispositivos móveis. No entanto estes não são equipamentos para todo o género de consumidores nem para todas as carteiras. São equipamentos significativamente mais caros, devido sobretudo ao custo da sua construção, e não agradam a todas as pessoas.

No entanto, segundo os dados de relatórios recentes, mais de 18 milhões de smartphones dobráveis devem ser enviados até ao final de 2022.

O mercado dos smartphones dobráveis conta com alguns modelos interessantes. E, muitos desses já lançaram mesmo a segunda edição. Alguns exemplos são a Samsung, com a sua linha Galaxy Fold e Galaxy Flip, a Huawei com o modelo Mate X2, a Motorola com o Razr e também a Xiaomi com o Mi MIX Fold.

Mas os telefones dobráveis não agradam a todos os consumidores, apesar de serem equipamentos caros, robustos e bem construídos. No entanto também não são peças que se destinem a todas as carteiras e, para já, ainda são direcionado a um nicho de mercado.

Contudo, a popularidade dos dobráveis tem aumentado gradualmente, sofrendo um forte impulso nos últimos meses.

Entregas de dobráveis devem chegar a 18 milhões de unidades até final de 2022

Um novo relatório da CounterPoint Research indica que até ao final de 2022 devem ser enviados mais de 18 milhões de smartphones dobráveis.

As informações adiantam ainda que em 2020 o mercado dos dobráveis apenas detinha 1% de todo o mercado. Mas até ao final do próximo ano espera-se que esse valor aumente para 1,2%.

Jene Part, analista da CounterPoint Research afirma que “a Samsung liderou o segmento em termos de design, marketing e entregas, e dominou no ano passado com mais de 80% de participação no mercado dos dobráveis. A empresa tinha ainda a linha mais forte, com vários modelos e variantes, incluindo um topo de gama de segunda geração. Este ano, no entanto, a Samsung enfrenta uma maior concorrência, com o lançamento do Mate X2 elogiado pela crítica da Huawei, Mi Mix Fold da Xiaomi e alguns anúncios da Vivo, OPPO e TCL que sugerem o lançamento em 2021”.

O relatório refere ainda que este mercado tem crescido sobretudo devido à baixa de preços. E resta também aguardar por aquilo que a Apple poderá trazer no segmento dos dobráveis.