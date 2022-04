A Microsoft tem estado a mudar radicalmente a imagem do Windows 11, com novidades em muitas áreas. A grande maioria concentra-se na barra de tarefas e no que esta pode oferecer aos utilizadores, tendo alguns pormenores importantes.

Uma das novidades mais importantes está na informação adicional que os widgets oferecem, integrando-se no Windows 11. Esse cenário poderá em breve ser alargado, com novos widgets de terceiros, que vão chegar via loja da Microsoft.

Apesar de não serem uma novidade da Microsoft, os widgets têm estado a ser melhorados ao longo do tempo e no Windows 11. Estes auxiliares de informação conseguem ajudar os utilizadores e dar-lhes acesso a informação útil a qualquer momento.

A Microsoft tem procurado trazer ainda mais a esta área e por isso tem-se focado no que estes widgets podem oferecer. Há novas fontes de informação e novas formas de ter acesso a esta mesma. Ainda assim, sempre controlada pela criadora do Windows 11.

Especula-se que estes widgets podem em breve ser criados por terceiros, alargando ainda mais a oferta. Uma confirmação desta mudança surgiu agora e foi publicada pelo canal @FireCubeStudios, mostrando que será mesmo uma realidade em breve.

Widget manifest update shows more evidence of being able to download third party widgets and updates from the Microsoft Store.#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/RgBYCq7sgZ — FireCube (@FireCubeStudios) April 13, 2022

A confirmação parece estar em código da própria Microsoft, que aponta para a sua distribuição diretamente do canal mais óbvio. Estes widgets vão estar disponíveis diretamente na loja de apps da Microsoft, de forma a estarem ainda mais integrados com o Windows 11 e serem simples e confiáveis de instalar.

Ao abrir a criação destes widgets aos programadores, a Microsoft acabará por ganhar muito. Estes vão alargar a oferta e trazer muita mais informação aos utilizadores e ao próprio Windows 11, graças a tudo o que poderá ser criado neste espaço.

Com uma aposta forte nesta área, a Microsoft quer tornar o Windows 11 ainda melhor. Estes widgets são o complemento perfeito para uma barra de tarefas cada vez melhor e um menu iniciar mais completo e recheado de funcionalidades.