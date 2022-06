Dica: Saiba como personalizar o Windows 11 e mudar os sons do sistema

Apesar de nem todos apostarem em explorar o Windows 11, este sistema da Microsoft muito personalizável. Permite ao utilizador mudar muitos dos seus elementos, adaptando-os ao que os utilizadores precisam para o usar.

Tudo está cada vez mais concentrado na app Definições, de onde depois se parte para as muitas áreas de configuração que estão disponíveis. Hoje mostramos mais um pouco disso, revelando como os utilizadores podem mudar os sons do sistema no Windows 11.

A grande maioria dos utilizadores usa o Windows 11 sem o explorar por completo. Limitam-se a aproveitar o que está à vista e não vai mais fundo e adapta o sistema da Microsoft às suas necessidades, usando o que está presente e disponível para todos.

Com uma simples passagem na app Definições fica claro como este sistema pode ser ajustado de forma simples, mas muito efetiva. Um exemplo simples é mesmo o dos sons do sistema, que no Windows 11 são ajustados ao que pode ser a vontade do utilizador.

Para mudar estes elementos, devem então começar por abrir a app Definições e depois escolher o separador Sistema, que fica do lado esquerdo, no topo. Novamente nesta posição, mas agora do lado direito, devem escolher a opção Sons, descendo depois para o final, para a área Mais definições de som.

Ao escolherem esta opção vão ver uma janela conhecida de outras versões do sistema da Microsoft, que no Windows 11 ainda está separado. Continuem com o escolher do separador Sons e ficam com acesso à lista de ações e aos sons que podem escolher. Basta então mudar e ajustar para o pretendido.

Se preferirem podem eliminar todos os sons do Windows 11, escolhendo esse esquema no topo. Há ainda a possibilidade de eliminarem o som de arranque do sistema da Microsoft, retirando a seleção dessa opção abaixo da lista de ações possíveis.

Esta é mais uma opção simples que podem abordar para personalizar o Windows 11. A Microsoft oferece todas as ferramentas e caba ao utilizador usá-las da forma correta. Tal como acontece aqui com os sons, há muito mais para explorar e abordar de forma inteligente.