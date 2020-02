Controlar o arranque do Windows 10 e das apps que com ele são iniciadas é quase uma arte que requer atenção constante. A cada nova app instalada é necessário ter o cuidado para que não seja colocada na fila da frente deste sistema.

A Microsoft deu aos utilizadores as ferramentas certas para controlarem esta área, mas nem sempre é simples chegar a elas. Assim, existe um truque simples que pode ser usado neste momento.

Controlar as apps que vão arrancar com o Windows 10

Para a maioria dos utilizadores, as apps que são adicionadas ao arranque do Windows 10 são apenas a só razões para atrasarem o seu arranque. Gostam de ter este elemento controlado e sempre afinado para não ter ali mais que o essencial e absolutamente necessário.

Há, no entanto, um pequeno truque que permite aceder rapidamente a esta área, sem ter de dar todos os passos para ter acesso a estas áreas. Basta um simples comando e será aberta uma janela do explorador de ficheiros, onde depois existem os atalhos para as apps.

Um simples comando dá acesso à lista que procuram

Comecem por abrir o executar que está associado ao Menu Iniciar. Podem fazê-lo através deste ou, simplesmente, usando o atalho Win + R. Será aberta então a janela Executar e onde devem colocar o comando shell:startup.

Referido anteriormente, será aberta uma nova janela do Explorador de ficheiros do Windows 10. Aí, e na forma de atalhos, vai estar alista de aplicações que o sistema vai carregar no arranque da máquina. Estão, como esperado, a aceder à pasta de arranque do Menu Iniciar.

Só precisam de apagar as apps que não querem no arranque

O passo seguinte, lógico e óbvio, é a remoção dos atalhos que ali estiverem presentes e que entendam não ser necessários. Basta simplesmente movê-los para o caixote do lixo e estes deixam de ser usados no arranque do Windows 10.

Esta é uma forma simples de controlar o arranque do Windows 10. Podem, e devem, seguir os métodos tradicionais e do sistema. No entanto, este atalho é a forma mais rápida de saber que apps estão a arrancar com o Windows.