BP Doctor: O relógio inteligente que mede a sua tensão arterial

Os dispositivos vestíveis são um segmento em franco crescimento e trazem ao utilizador funcionalidades dedicadas à saúde e bem-estar. Se o Apple Watch tem sido o timoneiro nestas ações, a verdade é que muitos outros dispositivos estão prestes a chegar ao mercado. Hoje deixamos o exemplo do BP Doctor, um smartwatch que terá a capacidade de medir a sua tensão arterial.

Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos, mas apenas 11% tem a situação controlada com a devida permanência. Este dispositivo poderia resolver muitas situações. Vamos conhecer o BP Doctor.

De forma silenciosa, a tensão arterial elevada desgasta o corpo humano e aumenta as probabilidades de doenças, tais como acidente vascular cerebral (AVC) ou enfarte do miocárdio (EAM). Mesmo sem sintomas visíveis de hipertensão, é importante fazer medições regulares e adotar hábitos de vida saudáveis.

É com essa premissa que estão a ser desenvolvidos dispositivos mais fáceis de usar, mais íntimos ao utilizador e prontos a vigiar os sinais que o corpo nos dá.

Relógio inteligente, vestível, que vigia a sua tensão arterial

A empresa YHE desenvolveu tecnologia que a colocou num smartwatch. Apesar de ter um tamanho “convencional”, este foi especificamente concebido para vigiar a sua tensão arterial com “precisão médica”.

Além disso, o dispositivo funciona também como um monitor de frequência cardíaca e oxímetro de pulso, permitindo indiretamente medir a quantidade de oxigénio no sangue.

O BP Doctor está pensado para ser um permanente monitor da tensão arterial, disfarçado de relógio inteligente. A empresa patenteou o design que inova na manga insuflável existente na bracelete do dispositivo.

Além disso, após vários anos de investigação, foi desenvolvido um poderoso algoritmo aliado a um sensor de alta precisão. Como resultado, a empresa garante que o BP Doctor é capaz de tornar mais fácil do que nunca medir e gerir este importante indicador da saúde pessoal.

Preço e disponibilidade

A empresa recorreu ao sistema de crowdfunding para angariar o financiamento necessário à produção em massa do smartwatch. Assim, a campanha Indiegogo está a bom ritmo e o valor já conseguido permitirá que os “investidores” do projeto comecem a receber as unidades durante junho próximo. Segundo as informações de 2020 o dispositivo será enviado para todo o mundo.

Então, no que toca ao preço, este dispositivo que vigiará a tensão arterial do utilizador está disponível por 339 dólares. Portanto, estamos perante um vestível que além das horas, vigia a saúde do seu utilizador.

BP-Doctor