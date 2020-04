Estando em teletrabalho, é normal que todas as reuniões ou conversas aconteçam por videoconferência. Desta forma, a presença física é substituída por uma virtual e todos os processos acontecem de forma natural.

Claro que isso implica ambientes livres de confusão e de estímulos. O que poucos se recordam é que o próprio Windows 10 pode ser também um problema com todas as notificações, mensagens ou simplesmente alertas. Claro que é possível garantir alguma concentração, com uma simples opção.

Garantir mais concentração no Windows 10

As notificações e alertas do Windows 10 são essenciais para a maioria dos utilizadores. São a forma do sistema comunicar e mostrar o que acontece consigo. Se isso é algo normal e esperado na maioria das situações, quando é preciso concentração falha.

Claro que a proposta da Microsoft tem a ajuda que os utilizadores procuram para quando estiverem em videoconferência. Assim, e quiserem dispensar todas as notificações e mensagens do Windows 10, será simples.

Esta será automática e está acessível nas Definições do Windows. Abram este elemento e depois, ai dentro, devem procurar uma das opções que se habituaram a usar. Falamos, claro, da opção Sistema.

De seguida, nesta nova área, devem escolher o separador Auxiliar de concentração. É aqui que podem ativar o modo silencioso deste sistema e que o impede de mostrar alertas, notificações ou mensagens.

Fim das notificações nas videoconferências

Como querem manter todos estes elementos ativos durante o dia e durante a utilização do Windows 10, devem manter tudo desligado, mantendo apenas ligada a opção associada ao modo inteiro. É a última e deve ser ligada.

Neste modo existe ainda a possibilidade de manterem alertas em algumas situações. Estas regras estão apresentadas, mas podem ser mudadas. Para isso só precisam de clicar na área e uma nova janela será mostrada.

Nesta nova zona vão ter que escolher o nível de concentração. Existe a apenas alarmes ou apenas proprietárias. A escolha recai no utilizador, que deve também escolher se será mostrada uma notificação quando este modo estiver ativo.

Deste momento em diante, e para que esta concentração possa ser atingida, devem apenas colocar a app de videoconferência em ecrã inteiro, algo que é já normal nestas apps. Assim consegue estar com mais concentração nas videoconferências e ser mais produtivo.