Para ter um sistema sempre pronto a responder, qualquer utilizador do Windows 10 deverá manter o seu sistema controlado e sempre com os níveis de desempenho monitorizados. Este é um processo importante e que qualquer um deverá saber realizar.

A maioria recorre a apps externas e que acabam por também consumir recursos importantes e necessários. A questão é se é possível medir o desempenho do Windows 10 sem qualquer app? A resposta é que é certamente possível e muito simples de fazer por qualquer utilizador.

Ter os processos e os consumos de recursos controlados é algo importante no Windows 10. Desta forma este sistema consegue ter o seu desempenho sempre equilibrado e pronto a responder a todas as exigências que existirem na utilização.

Gestor de Tarefas tem o que precisa no Windows 10

Se a maioria usa apps externas para ter estes dados, a verdade é que estas são completamente dispensáveis. O Windows 10 tem presentes todas as apps e ferramentas necessárias, bastando aos utilizadores saberem o que usar e principalmente como usar.

Para monitorizar e medir o desempenho do Windows 10 sem qualquer app podem recorrer ao Gestor de Tarefas. Este adapta-se ao que pretendem e dá toda a informação necessária aos utilizadores. Basta saber como usar. Comecem por abrir este componente e escolher o separador Desempenho.

Gráficos de utilização por cada elemento diferente

A primeira opção dá ao utilizador um gráfico destacado sobre cada um dos elementos presentes neste separador. Podem ter dados do CPU, memória, disco, rede ou GPU, separados e com um detalhe grande. Importa alertar que apenas um gráfico será mostrado e que poderá ser posteriormente redimensionado.

Para ter acesso a este gráfico, o utilizador só precisa de aceder a esta área e escolher o elemento que quer monitorizar. De seguida, este irá começar a desenhar esse gráfico do lado direito da janela do Gestor de Tarefas. Ao clicar duas vezes nesse gráfico este será destacado e mostrado no Windows 10.

Desempenho completo dos elementos presentes

Uma segunda opção, esta mais completa e mais abrangente, traz aos utilizadores gráficos dedicados a todos os elementos. Estes podem ser assim controlados em grupo e de forma global. A sua apresentação é mais reduzida em termos de tamanho, mas também pode ser controlado o espaço que ocupa.

Este é mais simples de colocar ativo, bastando clicar duas vezes em qualquer área da coluna esquerda do separador Desempenho do Gestor de Tarefas do Windows 10. De imediato a interface será reduzida e uma coluna com todos os elementos vai ser apresentada ao utilizador.

É desta forma simples que podem retirar ainda mais deste componente essencial do Windows 10. O Gestor de Tarefas agrupa muito mais do que aparenta e isso é sobretudo importante. Rapidamente conseguem monitorizar o desempenho deste sistema, sem qualquer problema.