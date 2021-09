Com uma interface nova, o Windows 11 está ainda a ser explorado pelos utilizadores. Há muitos elementos com nova aparência e que estão colocados num novo local. Assim, com uma melhor arrumação das ferramentas, parece-nos que ficou mais lógico, mas será no uso diário que iremos ver se ficou igualmente mais prático. Temos vindo a mostrar as muitas alterações implementadas pela Microsoft neste novo sistema operativo. Hoje voltamos a destacar elementos importantes do sistema operativo.

Para ajudar quem está a experimentar esta novidade, mostramos como escolher o microfone e altifalante a usar no Windows 11.

Sabe onde escolher o microfone e o altifalante do seu Windows 11?

Se está a testar o Windows 11, seja na versão Dev ou Beta, certamente já se deparou com mudanças profundas. As funcionalidades que nos habituámos a encontrar em certas áreas do sistema da Microsoft simplesmente desapareceram ou não estão no mesmo sítio.

Na verdade, estas mudaram apenas de espaço e estão agora numa nova arrumação, mais óbvia e prática, segundo a Microsoft. É por isso necessário reaprender a trabalhar com parte deste sistema e com as suas novidades que foram preparadas e apresentadas.

Uma das áreas que mais tem estado a ser usada é mesmo a que nos liga ao mundo, em especial o microfone e o altifalante. Escolher o correto e que querem usar é simples e basta abrir as Definições e depois escolher Sistema, seguido de Som.

É nesta área que vão poder escolher qual os dispositivos a usar. Todos os que estiverem disponíveis vão ser mostrados, tanto para o microfone como para o altifalante. Estes 2 elementos vão ser mostrados em separado e com configurações próprias no Windows 11.

Para além de poder escolher o dispositivo a usar, podem ainda controlar o volume de forma separada e até aceder a outras definições especificas. Se necessitarem, podem também iniciar o processo para adicionar novos dispositivos.

Esta é a forma certa de escolher e definir quais os dispositivos que vão usar como microfone e altifalante no Windows 11. Esta configuração foi (re)arranjada pela Microsoft, como aconteceu a muitos outros elementos, que estão agora à espera que o utilizador os descubra e se habitue a usar de forma recorrente.

