Limpa a cache das apps para acelerar o dispositivo? Isto pode deixá-lo ainda mais lento

Muitos utilizadores acreditam que apagar a cache é a solução ideal para acelerar o sistema de um dispositivo. No entanto, esta prática comum pode ter o efeito oposto e prejudicar o desempenho dos seus equipamentos.

O papel fundamental da cache no desempenho dos sistemas

A cache funciona como uma área de armazenamento temporário para dados que as aplicações ou os browsers prevêem reutilizar em breve. Quando acede a um website, por exemplo, o browser guarda elementos pesados, como imagens e scripts, para evitar ter de os transferir novamente numa próxima visita.

Desta forma, a navegação torna-se muito mais fluida e rápida, poupando também recursos de rede preciosos. O mesmo princípio aplica-se às aplicações móveis. Uma plataforma de streaming de música armazena localmente as faixas mais ouvidas, enquanto as redes sociais guardam temporariamente as fotos de perfil dos seus amigos.

Ter uma cache volumosa não é um indicador de anomalia, mas sim uma prova de que o sistema está a funcionar como planeado para otimizar a experiência de utilização.

O impacto negativo de apagar estes ficheiros temporários

Ao eliminar estes dados, está a remover os atalhos que o sistema criou para poupar tempo. Como consequência direta, os programas terão de descarregar ou processar novamente toda essa informação do zero.

A própria Google alerta que, após limpar a cache do Chrome ou do Android, a abertura de certas páginas e aplicações pode ser visivelmente mais demorada. Esta ação só se justifica quando existe um ficheiro corrompido que está a impedir o correto funcionamento de um programa.

Fora desse cenário de avaria, a eliminação sistemática destes ficheiros apenas resulta num ganho de espaço em disco temporário, uma vez que o sistema irá recriar os dados de forma automática na primeira oportunidade de utilização.

Além disso, é crucial não confundir cache com cookies ou dados de aplicações. Enquanto a cache guarda recursos visuais e estruturais, as cookies armazenam sessões iniciadas e preferências pessoais. Apagar a cache do browser é inofensivo para as suas credenciais, mas limpar os dados de uma aplicação no Android irá redefinir o software por completo.

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