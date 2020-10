Um dos elementos que devemos manter sempre controlados e monitorizados no Windows 10 é o disco. Este tem disponível um leque único de ferramentas, que o torna praticamente impossível de esconder informação ou dados relevantes.

A grande maioria dos utilizadores prefere usar estas ferramentas, mesmo para alguma informação básica, que podem obter de outras formas. Um dos dados que mais é procurado é a temperatura do disco, algo que afinal está presente no Windows 10. Por isso, aprenda agora a verificar a temperatura do disco sem usar qualquer app.

Informação útil sem usar qualquer app

Como já muitas vezes mostrámos, o Windows 10 tem presente a grande maioria das apps que os utilizadores necessitam para gerir. Estas nem sempre estão visíveis, mas estão sempre prontas a usar por qualquer utilizador que necessite de as ter a funcionar.

A temperatura do disco do Windows 10 é um desses casos, estando presente e podendo ser consultada a qualquer momento pelo utilizador. Este só precisa saber onde procurar onde recolher esta informação muitas vezes essencial.

Basta saber procurar no Windows 10

Para terem acesso a estes dados, devem primeiro abrir as Definições do Windows 10, como tantas vezes já o fizeram. De seguida, devem escolher a opção Sistema, das várias opções que vão estar acessíveis para serem usadas.

Nesta área, existem várias opções que podem ser escolhidas do lado esquerdo. A que procuram tem o nome Armazenamento e está perto do topo. Devem por isso escolher esta opção e avançar para aa informação pretendida. De seguida, e perto do final, devem escolher Gerir Discos e Volumes.

Informação do disco pronta a ser lida

Vai ser de imediato aberta a lista dos discos presentes, devendo o utilizador escolher o que quer monitorizar. Deve também expandir os volumes, caso estes estejam escondidos. Para tal só precisa de clicar na seta junto de cada disco.

Vai também ser apresentado um botão Propriedades, que deve também ser clicado, para dar acesso a informação adicional e útil para o utilizador. Este será visível e caso não esteja, deve ser clicado o disco presente.

Agora, e na última janela aberta, toda a informação vai estar disponível. Na zona dedicada ao estado de funcionamento da unidade vão ter presente os dados da temperatura, que corresponde ao que procuravam. Podem ver também o espaço disponível e a duração restante estimada.

Como podem ver, têm decerto acesso a informação útil e importante, sem terem de recorrer a qualquer app externa. O Windows 10 tem tudo o que precisam, sem se preocupar com o que colocam no sistema ou ter de instalar algo que não conhecem ou controlam.