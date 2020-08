Mesmo com todos os sistemas de segurança que a Microsoft deu ao Windows 10, esta ainda depende muito dos utilizadores. Estes devem ter cuidado com a forma como usam este sistema operativo e o que trazem para dentro deste.

Para os proteger e garantir a segurança máxima, há ferramentas como o Windows Defender sempre pronto a ser usado em qualquer altura. Uma das que mais utilidade tem é a possibilidade de analisar rapidamente uma pasta do Windows 10. Veja como o fazer.

O Windows Defender assume de forma clara a proteção dos utilizadores do Windows 10. Esta é atualmente uma das propostas mais capazes e que mostra assim o empenho da Microsoft nesta área crítica.

Analisar a segurança de uma pasta do Windows 10

Para além da análise de segurança completa que o Windows Defender faz de forma automática, o utilizador tem o controlo total para avaliar qualquer ficheiro ou pasta. Esta pode ser realizada de forma manual e assim garantir de imediato a segurança do Windows 10.

A forma mais simples é navegar até à pasta pretendida e aqui clicar com o botão direito do rato sobre ela. Das muitas opções do menu de contexto, devem escolher a que indica Analisar com o Windows Defender.

Windows Defender oferece mais opções para analisar

Existe ainda uma segunda forma de realizar esta análise. Devem abrir primeiro a app Segurança do Windows e depois escolher a opção Proteção contra vírus e ameaças.

Aqui dentro, e na área de topo, devem procurar e escolher área Opções de análise. Esta irá abrir uma nova área onde podem escolher vários tipos de análise a ser feita no Windows 10.

Das 4 opções presentes a que devem selecionar é Análise personalizada. Devem dar continuidade ao processo com a escolha da opção Analisar agora, que está no final desta interface do Windows Defender.

Será aberto então uma janela do Explorador de ficheiros para que o utilizador escolha a pasta que quer analisar. Após essa escolha, o Windows Defender irá avaliar o conteúdo, sempre tentando proteger o Windows 10.

É desta forma simples que os utilizadores podem avaliar as pastas e os ficheiros que recebem no Windows 10. Rapidamente podem analisar a presença de problemas e atacá-los antes que sejam realmente perigosos.