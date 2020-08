É inegável que o Chrome é um software que tem excesso de consumo de recursos. A Google tenta por tudo contrariar este comportamento, mas até agora sem o sucesso que seria esperado e que todos agradeceriam.

Periodicamente surgem novidades que prometem mudar este browser da Google, mas que na verdade nem sempre se materializam. Uma nova está agora a ser avaliada e que pode ajudar o Chrome a baixar os consumos. Dependerá dos sites visitados e do controlo que quiserem ter.

Poupar ainda mais bateria no Chrome

É ainda uma ideia numa fase muito inicial, mas a Google está novamente a trabalhar numa possível melhoria para o Chrome. A gigante das pesquisas quer dar ao seu browser um melhor desempenho no que toca aos consumos de energia e das funcionalidades que oferece.

Desta vez não se foca no hardware ou no próprio software, mas sim no que os sites necessitam. Na prática, o Chrome vai passar a poder ser controlado pelos sites visitados. Estes podem decidir que funcionalidades não necessitam e assim colocar esses recursos em pausa.

Google não quer diminuir desempenho do browser

Bastará uma linha de código para que o Chrome entenda o que pode desligar ou diminuir nos seus requisitos. Falamos de algo tão simples como desabilitar a taxa de refrescamento ou a execução de scripts.

Por outro lado, e também associado a esta possível novidade, os sites vão poder questionar a carga da bateria do computador. Em função dessa resposta pode depois adaptar os seus requisitos e as suas necessidades para aumentar a vida útil.

Será simples poupar bateria nos sites visitados

Por agora, esta novidade está ainda a ser avaliada e a ser preparada para ser criada e aplicada. Em breve poderá ser trazida para o Chrome para ser testado de forma real e prática. Mais tarde, e se provar a sua utilidade, será colocado na versão estável.

Esta é mais uma medida importante e relevante para o Chrome. Este browser continua a dominar a Internet e a definir os padrões pelos quais esta se rege. Ao conseguir diminuir os consumos de energia, este ficará a ser um browser ainda mais relevante.