Ninjutsu OS: O Windows 10 “martelado” e que a Microsoft quer matar

As ferramentas que permitem modificar sistemas não são propriamente novidade. Através deste tipo de software é possível personalizar o sistema do ponto de vista visual, adicionar funcionalidades, remover ferramentas oficiais, etc.

Recentemente apareceu na internet um projeto com o nome Ninjutsu OS, que, na prática, é um Windows 10 modificado! A Microsoft já a conhece e quer “matar” tal distribuição..

Chama-se Ninjutsu OS e é uma distribuição baseada no Windows 10 com várias modificações. De acordo com o último lançamento, esta versão do Windows 10 inclui mais de 800 ferramentas. Destaque para as ferramentas que permitem monitorizar o hardware, um gestor de ligações VPN, clientes de torrents. Além disso, existem também funcionalidades que permitem remover ferramentas como o OneDrive ou a Cortana.

Veja, em vídeo, como funciona o Ninjutsu OS

Microsoft quer derrubar a “versão pirata e modificada” do Windows 10

Face ao que o Ninjutsu OS disponibiliza aos utilizadores e também tendo como base o Windows 10, a Microsoft já veio dizer que é um projeto ilegal. Segundo a empresa de Redmond, esta modificação do Windows 10 viola várias leis e até pode colocar os utilizadores em perigo do ponto de vista da segurança.

O projeto já esteve alojado no Github, mas uma ação da Microsoft fez com que fosse removido. No entanto, o Ninjutsu OS continua em desenvolvimento em grupos criados por Hasan, responsável do projeto. Segundo Hasan, este projeto não viola em nada os direitos da Microsoft.

Um programador associado ao projeto referiu que o Ninjutsu OS faz uso de duas ferramentas para modificar, adicionar e remover ferramentas do Windows 10, a Win10-Initial-Setup-Script e O&O ShutUp10.