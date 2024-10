Cuidado, um bug no Word está a eliminar os documentos em vez de os guardar

O Word é, certamente, o editor de documentos mais usado. Este faz parte da suite Office da Microsoft e está disseminado pelos computadores com o Windows. Um bug recente traz problemas e complicações, numa das funcionalidades mais simples. Este elimina os documentos em vez de os guardar.

Bug no Word está a eliminar os documentos

Se utiliza o Word para escrever os seus documentos, tenha cuidado com um bug muito estranho que pode arruinar o seu dia ao apagar um ficheiro em vez de o guardar. A Microsoft emitiu um aviso, reconhecendo que os documentos do Word com determinados nomes de ficheiro podem ser perdidos ao serem guardados localmente.

Se guardar ficheiros na sua máquina, é melhor prestar atenção às extensões dos ficheiros. A Microsoft diz que se um ficheiro tiver a sua extensão em maiúsculas - .DOCX em vez de .docx - ou com o símbolo # no mesmo, uma tentativa de guardar ao fechar o ficheiro resultará na eliminação do ficheiro pelo Windows.

Felizmente, o problema não é permanente e pode restaurar o ficheiro eliminado da Reciclagem. Alternativamente, a Microsoft sugere guardar o ficheiro manualmente antes de fechar o documento ou o Word. Existe também outra solução alternativa.

Active a opção “Não mostrar a vista Backstage ao abrir ou guardar ficheiros com atalhos de teclado” Isto pode ser ativado em Ficheiro > Opções > Guardar > Não mostrar a vista Backstage ao abrir ou guardar ficheiros com atalhos de teclado.

Microsoft tem a solução simples para o bug

Por fim, pode verificar se os seus documentos do Word têm extensões de ficheiro em letras maiúsculas, ativando a opção “Extensão de nome de ficheiro”. Para o fazer no Windows 11, clique no botão Ver da barra de ferramentas e selecione Mostrar > Extensões de nome de ficheiro.

No Windows 10, abra as Opções de pasta e desmarque a opção “Ocultar as extensões dos tipos de ficheiro conhecidos” no separador Ver. Se um documento do Word tiver a sua extensão em maiúsculas, selecione o ficheiro, prima F2 e altere a extensão para minúsculas.

Também pode verificar a sua versão do Word clicando em Ficheiro > Conta > Word. De notar que o bug não afeta os ficheiros armazenados na cloud. A Microsoft diz que a sua equipa do Office está a investigar o problema.