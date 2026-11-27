Quem tem saudades do clássico ambiente de trabalho da Microsoft já não precisa de se contentar com imitações ou temas falsos. O programador mikuta0407 criou o Win4Wine, um projeto de código aberto que coloca a interface original do Windows XP a correr diretamente em Linux. Sem máquinas virtuais nem disfarces visuais. O sistema executa mesmo o ficheiro explorer.exe de 2001 sobre uma base Debian 13 Trixie.

Ao arrancar o computador, regressam o conhecido tema Luna, os sons originais e o ecrã de boas-vindas gerido pelo LightDM. As aplicações nativas de Linux abrem com molduras do XP, surgem na barra de tarefas e respondem ao atalho Alt+Tab. É até possível adicionar programas Linux ao menu Iniciar, unindo os dois sistemas numa só sessão.

Como o Win4Wine liga o Windows XP ao Linux

Fazer código com mais de vinte anos conviver com um kernel atual deu trabalho. O autor pegou no Wine 11.0 e aplicou 151 correções para correr bibliotecas originais da Microsoft, como a shell32.dll. Para integrar as janelas nativas de Linux sem conflitos no ecrã, o projeto recorre ainda a um gestor de janelas dedicado chamado bridge-wm.

O pormenor mais curioso vive na área de notificação. Os velhos ícones de rede, bateria e volume não são meramente decorativos: comunicam diretamente com serviços modernos como o NetworkManager, o PipeWire e o PulseAudio. Há também suporte para software Win32 de 32 e 64 bits, permitindo abrir relíquias como o Windows Media Player 9 ou o Internet Explorer 6, embora usar esse browser na web de hoje continue a ser uma péssima ideia.

O que precisa para testar e as alternativas ao XP

Testar o Win4Wine exige uma imagem ISO legítima do Windows XP Professional SP3 de 32 bits, já que o GitHub não distribui ficheiros da Microsoft. Por agora, apenas as versões em inglês e japonês estão confirmadas. A partir de um Debian 13 limpo, basta correr o script de instalação para extrair os ficheiros e compilar o Wine modificado, tarefa que leva cerca de 90 minutos num CPU de quatro núcleos.

A sessão corre por defeito em X11, mas inclui suporte experimental para Wayland através do compositor labwc. Quem não tiver uma ISO do XP pode optar pelo explorador do ReactOS 0.4.16, descarregado automaticamente sem software proprietário. Existe ainda suporte embrionário para o Windows 7 SP1 de 64 bits, mas sem as transparências do Aero Glass.

Convém manter esta experiência longe da máquina de trabalho diária. O Windows XP perdeu suporte oficial a 8 de abril de 2014 e correr os seus componentes em Linux não elimina vulnerabilidades antigas. O próprio criador aconselha usar uma máquina virtual ou um PC antigo de testes para saciar a nostalgia sem riscos desnecessários.