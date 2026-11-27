A tarefa de ser professor tem muito que se lhe diga. Entre testes para corrigir, alunos que juram que o cão comeu os trabalhos de casa e a eterna luta contra os telemóveis escondidos debaixo da mesa, qualquer ajuda é bem-vinda. Por isso, preparámos uma lista muito especial: cinco jogos que, de uma forma ou de outra, todo o professor deveria ter instalado no computador, na consola ou pelo menos no coração.

1. The Sims 4

Para treinar a gestão de uma sala de aula… sem o risco de participações aos pais!

Se alguma vez quiseram perceber o que acontece quando se juntam 25 personalidades completamente diferentes numa sala durante várias horas, The Sims 4 é praticamente um documentário sobre a vida de um professor. Basta observar os Sims para encontrar comportamentos estranhamente familiares com os alunos:

Ignoram instruções simples, mesmo quando estas são repetidas 17 vezes.

Fazem exatamente o contrário daquilo que lhes foi pedido, aparentemente por puro prazer.

Levantam-se e abandonam a sala sem qualquer explicação, como se tivessem acabado de receber uma chamada urgente da NASA.

Entram em pânico por razões absolutamente inexplicáveis, enquanto o professor tenta perceber se alguém está realmente a prestar atenção.

Conseguem transformar uma tarefa de cinco minutos num problema que exige intervenção de toda a comunidade escolar.

A experiência é tão realista que alguns professores poderão sentir a necessidade de pedir uma pausa para recuperar do choque emocional. Felizmente, existe uma diferença fundamental entre The Sims 4 e uma verdadeira sala de aula: no jogo, há sempre a opção de desligar o computador e fingir que nada aconteceu. Na escola, (in)felizmente, os alunos voltam no dia seguinte!

Lição pedagógica: gestão de grupos, controlo emocional e a descoberta de que, ao contrário dos Sims, os alunos não podem ser colocados em pausa.

2. Overcooked! 2

O simulador oficial das reuniões de conselho de turma (e de alguns dias na sala dos professores)

Em Overcooked! 2, vários jogadores tentam trabalhar em equipa para preparar refeições dentro de prazos absurdamente apertados. Em teoria, parece simples. Na prática, é um verdadeiro teste à sanidade mental, muito semelhante àquilo que acontece numa reunião de conselho de turma quando chega a altura de fechar as classificações.

As semelhanças são assustadoras:

Ninguém sabe muito bem o que está a fazer, mas todos têm uma opinião.

Todos falam ao mesmo tempo e ninguém ouve absolutamente ninguém.

Há sempre alguém que está ocupado com uma tarefa que não interessa a ninguém.

O tempo está a esgotar-se e ainda há três alunos por avaliar.

Quando finalmente parece que tudo está controlado, alguém se esquece de entregar as notas!

Depois de algumas partidas, qualquer professor estará preparado para enfrentar praticamente tudo: reuniões intermináveis, colegas em desacordo e prazos impossíveis. Até poderá desenvolver uma capacidade extraordinária para manter a calma enquanto tudo arde à sua volta. Literalmente, no caso de Overcooked! 2!

Lição pedagógica: trabalho de equipa, gestão de crises e a capacidade de não atirar o portátil pela janela quando alguém pergunta se as classificações já estão fechadas.

3. Civilization VI

Porque um professor sabe que educar é pensar a longo prazo (muito longo!)

Em Civilization VI, o jogador tem a missão de construir e desenvolver uma civilização ao longo de milhares de anos, investindo em ciência, cultura, tecnologia e diplomacia. Basicamente, aquilo que um professor tenta fazer com uma turma, embora com menos recursos e sem a possibilidade de declarar guerra a quem não entrega os trabalhos de casa.

Afinal, existem muitas semelhanças entre governar uma civilização e dar aulas:

Os resultados demoram anos a aparecer (e há alunos que parecem precisar de várias eras geológicas).

O investimento é constante, mesmo quando a única evolução visível é a capacidade da turma para conversar durante as explicações.

As recompensas surgem quando menos se espera, normalmente quando um antigo aluno aparece para dizer que finalmente percebeu aquilo que lhe ensinaram há dez anos.

A diplomacia é fundamental, sobretudo quando é preciso negociar com 25 alunos que decidiram unanimemente que hoje não há trabalhos para entregar.

Claro que existe uma diferença importante: em Civilization VI, é possível construir maravilhas do mundo, conquistar territórios e alcançar uma vitória científica. Na escola, conseguir que todos tragam o material e entreguem os trabalhos dentro do prazo já é, por si só, uma conquista digna de figurar na História da Humanidade.

Lição pedagógica: planeamento estratégico, diplomacia internacional e uma quantidade de paciência que nem o próprio Gandhi conseguiria compreender.

4. Mario Kart 8 Deluxe

A preparação perfeita para as corridas no corredor durante o intervalo

Qualquer professor sabe que existe um fenómeno digno de estudo científico: alunos que passam 50 minutos a caminhar a passo de caracol conseguem transformar-se em pilotos de Fórmula 1 no preciso segundo em que toca para o intervalo. E sem capacete, sem carta de condução e, aparentemente, sem qualquer respeito pelas regras de trânsito!

Mário Kart 8 Deluxe é, por isso, uma excelente ferramenta de formação profissional. Permite ao professor treinar os reflexos, antecipar ultrapassagens perigosas e aprender uma das lições mais importantes da vida: por muito bem que esteja a correr uma aula, haverá sempre alguém pronto a lançar uma casca de banana e estragar tudo.

É também a preparação ideal para aquele aluno que, depois de 50 minutos de preparação para o exame, levanta o dedo para perguntar: “Professor, isto sai no teste?”

Lição pedagógica: manter a calma, sobreviver ao caos e nunca confiar num aluno que diz “Eu vou só ali buscar uma coisa“.

5. Papers, Please

O sonho secreto de quem corrige justificações de faltas

Neste jogo indie, o jogador veste a pele de um funcionário da imigração encarregado de verificar documentos e decidir quem pode entrar no país. Basicamente, aquilo que qualquer professor faz quando recebe uma justificação de falta escrita num guardanapo amarrotado!

As tarefas incluem:

Comparar assinaturas que parecem ter sido feitas durante um terramoto.

Confirmar datas e descobrir se o aluno faltou ontem ou se está a tentar justificar uma ausência de há três meses atrás.

Analisar histórias mirabolantes que fariam inveja aos melhores argumentistas de Hollywood.

Qualquer professor reconhecerá imediatamente justificações como: Não fiz o trabalho porque houve uma falha global da Internet, “Estive doente durante três semanas, mas esqueci-me de trazer o atestado” ou a clássica “A minha mãe esqueceu-se de me acordar“… apresentada pelo próprio aluno às 11 da manhã!

Depois de algumas horas a jogar Papers, Please, analisar justificações escolares deixa de ser uma obrigação e passa a ser quase um passatempo. Quem sabe, até poderá descobrir que tem jeito para trabalhar nos serviços de imigração!

Lição pedagógica: atenção ao detalhe, pensamento crítico e uma saudável desconfiança perante qualquer documento assinado por “Mãe“.

Menção Honrosa: Minecraft

Nenhuma lista dedicada aos professores estaria completa sem Minecraft. Afinal, estamos perante um jogo que já conquistou muitas salas de aula, permitindo ensinar criatividade, lógica, matemática e trabalho de equipa. É também uma excelente ferramenta para perceber uma das maiores contradições do universo escolar: os alunos são capazes de construir cidades inteiras, engenhosas máquinas automáticas e réplicas impressionantes de monumentos históricos, mas continuam a ter dificuldades em cumprir as instruções mais básicas.

É quase um milagre da engenharia pedagógica: conseguem passar horas a aperfeiçoar circuitos de Redstone, construir castelos com milhares de blocos e sobreviver a ataques de Creepers, mas quando chega a altura de entregar um simples trabalho…

Conclusão

Ser professor exige paciência, criatividade, capacidade de improviso e uma quantidade pouco saudável de café. Felizmente, os videojogos podem ajudar a desenvolver algumas destas competências, ou pelo menos proporcionar umas boas gargalhadas ao fim de um dia particularmente atribulado.

No fim de contas, os videojogos e o ensino têm muito em comum: passamos horas a resolver problemas criados por outras pessoas, recebemos poucas recompensas pelo esforço e, mesmo assim, voltamos no dia seguinte cheios de esperança. A diferença é que, nos videojogos, pelo menos existe um ecrã a dizer:

“Missão concluída com Sucesso”