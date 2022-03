Ubuntu Server: Aprenda a instalar um servidor Apache para alojar sites

No Pplware já disponibilizamos vários artigos que ensinam a transformar uma máquina Linux num servidor LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP). Basicamente um LAMP é um conjunto de serviços sobre Linux, que nos permitem criar um verdadeiro servidor Web (Apache2 – para colocar conteúdos online como, por exemplo, sites, plataformas como WordPress, Joomla, wikis, etc) com suporte para a linguagem de programação PHP e para o serviço de base de dados MySQL.

Hoje vamos começar por aprender com instalar o Apache.

O Apache é um dos servidores Web mais usado em todo o mundo. Flexibilidade, documentação e uma enorme comunidade, são alguns dos pontos fortes que marcam a diferença do Apache para a concorrência. O Apache Web Server foi criado em 1995 por Rob McCool que na altura era funcionário da NCSA (National Center for Supercomputing Applications). Este servidor web é distribuído numa variedade de plataformas impressionante, deste o Windows, Linux, Novel, Mac, OS/2 BeOS, entre outros.

Como instalar e configurar o Apache no Ubuntu Server 21.10

A instalação do Apache no Ubuntu é algo relativamente simples. Para isso devem seguir os seguintes passos.

Passo 1 - Atualização do Sistemas

Para começar é aconselhado atualizar o sistema usando os seguintes comandos:

sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt update sudo apt upgrade

Passo 2 - Instalar o Apache e Utilitários

Para instalar o Apache e utilitários basta que usem o seguinte comando:

sudo apt install -y apache2 apache2-utils sudo apt install -y apache2 apache2-utils

Passo 3 - Arrancar o serviço Para arrancar o serviço basta que usem o comando:

systemctl start apache2 systemctl start apache2

Nota: Tal como em outros serviços, é possível parar o serviço e ver o estado do mesmo usando os seguintes comandos:

systemctl stop apache2 systemctl status apache2 systemctl stop apache2 systemctl status apache2

O output deverá ser algo semelhante ao apresentado na imagem seguinte:

Para verificar se tudo funciona, basta que introduzam o IP no browser e verifiquem se aparece a página por omissão do Apache.

Passo 4 - Configuração de Firewall

Se tiver a firewall do Ubuntu Server ativa, é necessário que abra as comunicações para o porto lógico 80. Para tal execute o seguinte comando:

sudo ufw allow http sudo ufw allow http

Por fim devem forçar que o diretório /var/www/html/ tenha como dono e grupo www-data

sudo chown www-data:www-data / var / www / html / -R sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ -R

Ao reiniciar o serviço, se tiver um problema de "fully qualified domain name" como mostra a imagem seguinte,,,

devem executar os passos seguintes:

sudo nano / etc / apache2 / conf-available / servername.conf sudo nano /etc/apache2/conf-available/servername.conf

e adicionar a seguinte linha:

ServerName localhost ServerName localhost

Guardem as configurações e executem o seguinte comando

sudo a2enconf servername.conf sudo a2enconf servername.conf

E está feita a instalação do Apache! Num próximo tutorial vamos ensinar a instalar o PHP e também o gestor de base de dados mySQL.