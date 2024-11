Ubuntu 20.04 LTS: Canonical quer que utilizadores atualizem assim que possível

Com a sua política de lançamento de novas distribuições, a Canonical garante suporte a algumas versões por tempo alargado. Conhecidas como LTS, também estas acabam por ter um fim. Agora, a criadora do Ubuntu veio a público pedir que todos os que usam o Ubuntu 20.04 LTS façam a atualização dos sistemas, uma vez que este está a chegar ao seu fim de vida.

Ubuntu 20.04 LTS está a chegar ao fim de vida

A Canonical emitiu um alerta aos utilizadores do Ubuntu 20.04 LTS. Revelou que qualquer utilizador que ainda use esta versão deve atualizar para o Ubuntu 24.04 LTS, que terá suporte até 2029. Para os utilizadores que precisam de continuar a utilizar esta versão específica do Ubuntu, existe também outra opção que permitirá utilizá-lo até abril de 2030.

A segunda opção é a "Manutenção de Segurança Expandida" (ESM) e está disponível como parte da subscrição do Ubuntu Pro. Embora as empresas com muitas máquinas precisem de pagar, os utilizadores individuais que desejam ativar o ESM podem fazê-lo em até cinco máquinas seguindo as instruções no site Ubuntu Advantage. As empresas têm também a opção de adquirir o complemento Legacy Support, que estende o suporte até abril de 2032.

É importante notar que a "Manutenção de Segurança Expandida" seguirá a data de expiração indicada. Não haverá uma repetição do que aconteceu com o Windows XP, onde o suporte continuou a ser estendido porque as empresas não estavam prontas para atualizar. Por este motivo, os clientes da Canonical que utilizam o Ubuntu devem procurar atualizar para a versão mais recente o mais rapidamente possível.

Canonical pede para atualizar para 24.04 LTS

Na sua declaração, a Canonical disse que "é crucial planear os seus próximos passos. Executar o Ubuntu 20.04 sem ESM significaria que deixaria de receber atualizações de segurança após abril de 2025. Os CVE não corrigidos poderiam expor os seus sistemas a violações de segurança".

A empresa adiantou ainda que "para aqueles que trabalham em setores regulamentados, como os serviços financeiros, a saúde ou as telecomunicações, a aplicação atempada de patches de segurança é essencial para cumprir as normas de conformidade. Se estiver a utilizar o Ubuntu 20.04 LTS, está na altura de considerar o próximo passo: atualizar para o Ubuntu LTS mais recente ou obter cobertura ESM através do Ubuntu Pro até 2032".

A Canonical fornece instruções para atualizar o Ubuntu Desktop e o Ubuntu Server, respetivamente. À medida que o prazo de fim de vida se aproxima, no 2.º trimestre de 2024, provavelmente ouviremos a Canonical a fazer novos apelos para que todos os que usam o seu sistema o atualizem.