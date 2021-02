PCLinuxOS 2021.02: A distro Linux para testar em confinamento

O PCLinuxOS é uma distribuição Linux user-friendly, com suporte out-of-the-box para os mais diversos dispositivos de hardware e que tem usa como ambiente gráfico principal o KDE (também está disponível com o MATE e Xfce).

Recentemente foi lançado o PCLinuxOS 2021.02. Vamos conhecer as novidades e aproveitem para a explorar.

Uma das distribuições em destaque no mundo Linux é o PCLinuxOS. Esta distribuição, derivada do Mandrake, foi criada em 2003 por Texstar, um antigo colaborador da distribuição Mandrake, tendo como objetivo criar um sistema fácil de usar e que conseguisse tirar a melhor performance do sistema.

Recentemente o PCLinuxOS recebeu uma nova versão e traz algumas novidades interessantes das quais se destacam:

Melhorias no desempenho aquando da instalação

Melhor compatibilidade com o installation

Fácil de instalar o guest additions f2fs

Integração systemd

Suporte de instalação em partições

Tudo o que fazemos com outro sistema operativo podemos também fazer com esta distribuição. O PCLinuxOS oferece ferramentas para navegar na Web, aplicações para IM, ferramentas para edição de áudio, vídeo e imagens, ferramentas para produtividade, como é o caso do Open Office ou do Kwrite, entre outras. Estão ainda disponíveis ferramentas como o Firefox, Thunderbird, Strawberry music player e o VLC vídeo player.

E são estas as novidades que o projeto PCLinuxOS disponibilizou recentemente. O ambiente gráfico de trabalho KDE é direcionado para quem gosta de um ambiente funcional e bonito, já o MATE e o Xfce4 é um ambiente gráfico moderno, mas mais minimalista. A distribuição PCLinuxOS está na 22ª posição do distrowatch.

Qual a sua distribuição Linux preferida?

