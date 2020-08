MacOS continua em quebra! Será culpa do GNU/Linux?

Nos últimos tempos temos assistido a uma tendência “estranha” no segmento dos sistemas operativos. As distribuições Linux têm vindo a crescer, mas por outro lado, o MacOS tem vindo a perder terreno. Apesar das várias análises, ainda não há propriamente um consenso para saber porque tal cenário está a acontecer.

Será que o Linux vai conseguir apanhar o macOS?

De acordo com o último relatório do Netmarketshare, o Windows 10 continua a ser o sistema operativo com mais peso no mercado dos sistemas operativos. Segundo dados, o Windows 10 é atualmente responsável por 87,03% do mercado dos sistemas operativos. Segue-se o macOS com 8,95% e o Linux com 3,57%.

Tendo em conta a comparação entre junho e julho, o Windows cresceu quase 0,35%, o Linux baixou cerca de 0,1% e o sistemas da empresa de Cupertino perdeu 0,27%. Neste último mês, o Linux perdeu ligeiramente terreno, mas o macOS perdeu ainda mais. O sistema da Apple tem vindo a ver os seus números a baixar deste abril deste ano. De relembrar que, face ao confinamento, muitos utilizadores podem ter optado por instalar distribuições Linux em máquinas mais antigas que tinham lá por casa.

Linux ataca macOS! Será que vai conseguir?

Não há propriamente um consenso no que diz respeito à opinião deste cenário. É verdade que os sistemas Linux têm vindo a evoluir, mas também o sistema da Apple tem ganho novas funcionalidades e versões. O Linux ainda está longe de alcançar o macOS, mas o crescimento em poucos meses leva a refelxões.

Neste último mês o Windows parece ter tirado partido das quebras dos seus concorrentes, mas o Linux tem tido um crescimento inacreditável. Resta-nos aguardar pelo próximo mês para perceber o que vai acontecer.

