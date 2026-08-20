Linux deixa de funcionar no seu PC? Exigência de processador segue o Windows

O ecossistema Linux prepara-se para cortar com o passado e seguir os passos da Microsoft. Uma nova diretriz no kernel do Linux vai tornar obrigatório um requisito no processador que deixará para trás máquinas antigas. Esta transição foca-se na instrução Time Stamp Counter dos processadores. É algo indispensável a partir de agora para arrancar o sistema.

Adeus ao código antigo e foco no desempenho dos PCs

A decisão segue uma estratégia muito semelhante à que a gigante de Redmond aplicou no Windows há mais de uma década. Ao exigir esta funcionalidade nativa de temporização da CPU, os programadores pretendem modernizar a arquitetura interna da plataforma. O suporte a componentes arcaicos vai finalmente ser encerrado em prol do progresso tecnológico.

Esta alteração estrutural permite eliminar dezenas de milhares de linhas de código legado que acumulavam complexidade desnecessária. Durante quase três décadas, o Linux manteve soluções alternativas e pesadas para conseguir comunicar com chips incapazes de medir o tempo de forma direta. A limpeza profunda desta base de programação trará ganhos evidentes na manutenção do software.

Ao recorrer exclusivamente ao temporizador interno do processador, o sistema operativo ganha uma rapidez de resposta considerável na contagem de ciclos. A plataforma deixa de depender de temporizadores externos mais lentos situados na motherboard. O resultado traduz-se numa latência reduzida e numa gestão de processos muito mais eficiente para o hardware atual.

O seu processador é afetado por esta decisão no Linux?

Apesar do impacto aparentemente grande desta medida, a esmagadora maioria dos utilizadores não terá qualquer motivo de preocupação. Praticamente todos os processadores lançados nos últimos vinte anos já incluem o suporte total a estas instruções de temporização interna. Os computadores pessoais modernos vão continuar a receber as versões mais recentes das suas distribuições sem qualquer impedimento técnico.

O corte no suporte vai fazer-se sentir apenas em cenários muito específicos de computação mais antiga, controladores industriais antigos e máquinas dos anos noventa. Para estes equipamentos de museu, a solução passa simplesmente por manter versões mais antigas do kernel, que continuam plenamente funcionais para essas tarefas dedicadas.

O Linux dá assim um passo corajoso rumo a uma base de código mais limpa, estável e preparada para os desafios do futuro. Ao abandonar pesos mortos da computação, o sistema operativo ganha fôlego para entregar um desempenho ainda melhor nas máquinas modernas.