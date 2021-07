Youtubers Life 2, levantado o véu de como será a sequela

Creio que poucos jogos se podem caracterizar tão bem como sendo um sintoma dos tempos em que vivemos, como Youtubers Life.

Youtubers Life 2, encontra-se em desenvolvimento e recentemente a Raiser Games e a UPLAY Online revelaram um trailer que mostra a sua jogabilidade.

Hoje em dia, o Youtube já se tornou numa presença constante do nosso quotidiano. Seja para ouvir música, ver trailers de filmes ou jogos, ver manuais e dicas ou apenas assistir a palhaçadas, o Youtube encontra-se presente.

Entretanto, foi sem surpresa que nos últimos anos, surgiram alguns influenciadores e afins que passaram a usar o Youtube como forma de partilhar as suas experiências, apresentar as suas análises de produtos e muito mais: os Youtubers.

É claro, que uma oportunidade destas não poderia ser perdida pelo mundo dos videojogos e como tal, em 2016, surgiu o jogo Youtubers Life.

Agora, passada uma mão cheia de anos, encontra-se em desenvolvimento a sua sequela: Youtubers Life 2, que recentemente recebeu um trailer de jogabilidade que vos mostramos acima.

Neste vídeo de sensivelmente 8 minutos de duração, é-nos mostrado um pouco do jogo, com particular destaque para as tremendas capacidades de personalização, tanto do nosso Youtuber como de quase tudo na sua vida, como, por exemplo, a decoração do seu quarto.

No trailer, existe ainda a oportunidade de ver um pouco da cidade onde a ação de Youtubers Life 2 decorre, assim como de algumas das lojas e estabelecimentos que poderemos frequentar no jogo.

Por fim, podemos ainda assistir a um esboço do processo de criação de conteúdos, que faz parte do quotidiano de um Youtuber.

Youtubers Life 2 será lançado para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch mais para o final do ano.