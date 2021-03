Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

A Xbox acaba de revelar qual a lista de novos jogos que vão engrossar o catálogo do seu serviço Premium Xbox Game Pass, neste mês de março.

Venham saber aqui quais os jogos que entram agora… e quais os que saem também.

Segurem-se e vejam as novidades

Chegou um dos momentos mais esperados pelos subscritores do serviço Premium da Xbox, Xbox Game Pass (e Ultimate), que é a revelação dos jogos que entram no catálogo.

A lista de março já é conhecida e conta com alguns jogos bastante interessantes, com destaque para Star Wars: Squadrons e Football Manager 2021.

Venham conhecer quais as novas chegadas que em breve estarão disponíveis no Xbox Game Pass para Consola, PC e Android (Cloud Gaming) para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Novas aquisições do serviço:

Madden NFL 21 (Consola) EA Play – Já disponível!

Football Manager 2021 (PC) – Já disponível!

Football Manager 2021 Xbox Edition (Consola e PC) – Já disponível!

NBA 2K21 (Cloud e Consola) – Já disponível!

Star Wars: Squadrons (Consola) EA Play – março, brevemente

NHL 21 (Consola) EA Play – Abril, brevemente

Momentos de despedida

Se uns jogos chegam, também existem outros que saem do catálogo do Xbox Game Pass. A lista de jogos que deixa o serviço da Xbox a 15 de março, é a seguinte:

Alvastia Chronicles (Consola e PC)

Astrologaster (PC)

Bloodstained: Ritual of the Night (Consola e PC)

Kona (Consola)

The Witcher 3: Wild Hunt (Consola)

Assim, estão apresentadas as novidades Xbox Game Pass. Portanto, agora é a vossa vez, o que acharam?