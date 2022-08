Xbox revela novas entradas de Agosto no Xbox Game Pass

Agosto já cruzou a linha do meio mas, as novidades para o Xbox Game Pass continuam a surgir. E em boa hora...

A Xbox revelou recentemente mais uma fornada de jogos a caminho do catálogo do Xbox Game Pass ainda neste mês de Agosto. Venham ver...

Apesar de já ter recebido novidades no inicio do mês, parece que o catálogo do Xbox Game Pass vai receber mais reforços ainda antes de chegar ao final de Agosto.

Alguns já chegaram mas, alguns ainda estão para vir e para quem tenha uma subscrição válida do serviço, poderão corresponder a alternativas interessantes.

A Lista

A Microsoft anunciou recentemente os jogos da segunda metade deste mês, que chegam (alguns jám chegaran) ao catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

Uma lista que inclui alguns jogos bastante interessantes, como Commandos 3 – HD Remaster, Midnight Fight Express, Immortality e Tinykin, que estarão disponíveis desde o primeiro dia do seu lançamento.

Coffee Talk (ID@Xbox) – 16 de agosto: Consola, PC e Cloud

Midnight Fight Express (ID@Xbox) – 23 de agosto: Consola, PC e Cloud

Exapunks (ID@Xbox) – 25 de agosto: PC

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition – 25 de agosto: Consola e PC

Commandos 3 – HD Remaster – 30 de agosto: Consola, PC e Cloud

Immortality (ID@Xbox) – 30 de agosto: Xbox Series X|S, PC e Cloud

Immortals Fenyx Rising – 30 de agosto: Consola, PC e Cloud

Tinykin (ID@Xbox) – 30 de agosto: Consola e PC

Tempo de dizer Adeus

Tal como também é costume, alguns outros jogos vão deixar o catálogo em breve, mais precisamente a 31 de agosto, mas que podem adquirir com 20% de desconto.

Elite Dangerous (Cloud e Console)

Hades (Cloud, Consola e PC)

Myst (Cloud, Consola e PC)

NBA 2K22 (Cloud e Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Consola e PC)

Spiritfarer (Cloud, Consola e PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console e PC)

Two Point Hospital (Cloud, Consola e PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Consola e PC)

World War Z (Cloud, Consola e PC)