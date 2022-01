Xbox revela entradas no Xbox Game Pass

A Xbox partilhou recentemente uma lista de jogos que, ou acabaram de entrar, ou encontram-se prestes a chegar ao catalogo de jogos do Xbox Game Pass, muito brevemente.

É uma lista que tem alguns nomes bastante interessantes. Venham conhecê-la...

Foram recentemente revelados os nomes dos jogos que chegam em breve (alguns já chegaram) ao catálogo do Xbox Game Pass. Na lista agora divulgada, surgem alguns nomes bastante interessantes, encabeçados por Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition ou por Hitman: Trilogy.

Venham então conhecer quais os jogos que reforçam o catálogo do Xbox Game Pass, e que podem ser descarregados gratuitamente, por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Lista de jogos a chegar:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – já disponível: consola, PC e cloud

Nobody Saves the World (ID@Xbox) – já disponível: consola, PC e cloud

Death’s Door (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

Hitman Trilogy (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

Pupperazzi (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition – 20 de janeiro: PC

Windjammers 2 (ID@Xbox) – 20 de janeiro: consola, PC e cloud

Taiko no Tatsujin: The Drum Master – 27 de janeiro: consola e PC

Alguns jogos bastante interessantes, não concordam? Quais os que acham que vão experimentar?

Tempo de dizer Adeus

No entanto, e tal como costuma acontecer noutros meses, também as despedidas ocorrem com regularidade no catálogo do Xbox Game Pass.

Dessa forma, eis a lista de jogos que deixarão de fazer parte do Xbox Game Pass a partir de 31 de janeiro de 2022: