Utilizador modifica um Game Boy Pocket e coloca-lhe um painel solar

Se houve algo em que a Internet ajudou foi a promover os pequenos talentos de alguns utilizadores que estavam escondidos escondidos e que, de outra forma, dificilmente se tornavam conhecidos. E essa realidade aplica-se aos mais variados modders que existem pelo mundo fora e que conseguiram partilhar fácil e rapidamente as suas criações e invenções.

O exemplo de hoje é um desses casos, onde um utilizador modificou uma consola Game Boy Pocket, colocando-lhe um painel solar e bateria recarregável. Vamos conhecer melhor este projeto.

No que respeita às criações tecnológicas, podemos pensar que já vimos de tudo. Mas a verdade é que há utilizadores que ainda nos conseguem surpreender com a sua criatividade e talento.

Um Game Boy Pocket com painel solar

Hoje falamos sobre a criação de um youtuber e modder que publicou um interessante vídeo no canal do Museu de Ciências Naturais de Houston. O utilizador conseguiu alterar um Game Boy Pocket e instalar-lhe um painel solar e uma bateria recarregável.

Com esta modificação, a consola consegue um aumento de duas horas adicionais por cada hora que o painel fica em contacto com a luz solar. Como tal, este equipamento bem que pode dizer adeus às pilhas nos casos em que haja um painel solar acoplado ao mesmo.

Desde que foi lançado, em 1996, esta é a primeira vez que esta consola da Nintendo é modificada com uma bateria recarregável e um painel solar.

No vídeo partilhado no YouTube, o utilizador mostra todo o processo necessário para esta modificação. O vídeos conta com quase 50 minutos de duração e pode vê-lo de seguida:

O modder ligou o Game Boy Pocket a um pequeno painel solar que coube na parte traseira da consola. E apesar de ser pequeno, o painel conta com a potência necessária para recarregar a bateria de 1.000 mAh. Mal esteja em contacto com a luz solar, a bateria começa a recarregar.

De acordo com o utilizador, a bateria usada no Game Boy tem uma autonomia de até 12 horas, variando com a iluminação do ecrã. Mas com a ajuda do painel solar, o equipamento ganha assim mais duas horas por cada uma que recarregue através do painel solar.