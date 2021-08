A GoPro é uma das mais reputadas fabricantes de câmaras de ação e com tamanho sucesso há sempre alguém de olho no negócio. A realidade da produção de produtos contrafeitos é mais do que conhecida e afeta, evidentemente, a empresa norte-americana. Neste processo, a Amazon é utilizada como veículo de distribuição, mas as empresas querem quebrar este ciclo.

A Amazon e a GoPro juntaram-se agora para lutar contra um grupo de cidadãos chineses e empresas que usam a plataforma para venda de acessórios GoPro contrafeitos.

O caso dos acessórios GoPro falsificados

A Amazon e a GoPro entraram com uma ação conjunta contra um grupo de cidadãos chineses e empresas que alegadamente vendem produtos GroPro na Amazon, mas falsificados. Documentos judiciais revelam que as duas empresas dizem que os falsificadores fizeram cópias de alguns dos acessórios mais populares da GoPro e que usaram a sua marca indevidamente para tentar enganar compradores.

Estes produtos falsificados estavam a ser vendidos como autênticos e entre eles destacam-se os produtos GoPro 3-Way e The Handler. Estas eram cópias quase perfeitas com diferenças subtis quando comparadas com as oficiais. Num dos relatos é indicado, por exemplo, que a cor da espuma das alças era ligeiramente diferente da original.

Quando os falsificadores tentam vender na nossa loja, estão, não só, a violar os direitos de propriedade intelectual de empresas como a GoPro, mas também enganam os consumidores e prejudicam a reputação da Amazon como um lugar para comprar produtos autênticos

|Referiu Kebharu Smith, diretor da Unidade de Crimes de Contrafação da Amazon.

Amazon e o problema dos produtos contrafeitos

A venda de produtos contrafeitos é um problema há muito associado à Amazon. É verdade que a reputação do site enquanto plataforma de vendas fidedigna é muito grande, mas também há o risco eminente de sermos enganados por algum dos vendedores.

Um exemplo curioso é o da Apple que em 2016 referiu que 90% dos cabos Lightning e carregadores marcados como "Fulfilled by Amazon" eram falsos.

Apesar disto e de muitos outros casos conhecidos, a Amazon revelou recentemente que apenas 0,01% de todas as vendas foram alvo de reclamação por falsificação. Ora, no universo da Amazon, 0,01% poderá significar milhares de reclamações, considerando o volume de negócios da empresa.