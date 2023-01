O ano de 2023 vai assistir à chegada de um novo titulo de horror psicológico, Anthology of Fear.

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos 100 GAMES, trata-se de um jogo com uma tremenda dose emotiva. Venham ver...

É um dos géneros de jogabilidades que mais tem crescido nos últimos anos, pelo menos no número de alternativas existentes no mercado.

Os títulos de horror psicológico são um nicho repleto de potencial que, com as novas capacidades técnicas das consolas e PCs atuais, conseguem criar ambientes francamente inquietantes e que mexem com o intimo dos jogadores.

Quando bem projetados e igualmente bem desenvolvidos estes jogos têm o condão de transportar os jogadores para verdadeiros pesadelos emocionais e cenários absurdamente complicados de digerir.

E é isso que se espera do jogo dos estúdios polacos, Anthology of Fear, que ainda se encontra em desenvolvimento e se espera ser lançado a 17 de Março de 2023.

Anthology of Fear é um jogo de horror psicológico que coloca os jogadores numa história na qual, o irmão do principal protagonista do jogo, desapareceu misteriosamente.

Como um irmão preocupado, o jogador parte numa aventura repleta de descobertas, mistérios e revelações na tentativa de encontrar o seu irmão. Ou pelo menos de descobrir o que lhe aconteceu.

Os jogadores irão entrar num verdadeiro pesadelo emocional, do qual terão que encontrar o caminho para daí sair e encontrar a verdade. Pelo caminho a narrativa levará os jogadores a percorrer locais arrepiantes e psicologicamente pesados, enquanto lutam contra os horrores do subconsciente humano.

Anthology of Fear apresenta ainda um tom bastante sobrenatural, onde o paranormal estará presente e de uma forma francamente perturbadora.

O jogo avança sob um formato de capítulos e, à medida que avança na investigação do desaparecimento do seu irmão, o jogador vai-se ver em situações de perigo onde terá de enfrentar os seus próprios medos.

Anthology of Fear será lançado a 17 de Março de 2023 para PC.