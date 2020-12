Traffic Jams: controlar o trânsito em Realidade Virtual

Os estúdios holandeses da Vertigo Games e a Little Chicken Game Company anunciaram recentemente Traffic Jams, um novo jogo VR que, se pensarmos bem, faz todo o sentido.

Venham conhecer como é possível ser um polícia sinaleiro sem sair da sala.

Pelas palavras do responsável pelo jogo e apoiado pelas imagens que vemos no trailer, poderemos contar com situações perfeitamente caóticas no trânsito. Aliás, em muitas ocasiões, o trânsito nem será o principal problema do jogador…

O jogo encontra-se em desenvolvimento, e foi desenhado, para VR. Conforme podem ver pelas imagens, os jogadores terão de funcionar como um polícia sinaleiro e, pelo que podemos conferir no vídeo abaixo indicado, os gestos a serem usados no jogo são, simples e intuitivos.

No entanto, e como vão poder ver no jogo, um polícia sinaleiro está sujeito a um grande número de distrações enquanto executa as suas funções e é aí que a componente mais caótica do jogo se verifica. Imaginem uma vespa furiosa a atacar o policia, enquanto tenta controlar o caos no trânsito que o rodeia!!!

Aliás, “a primeira distração a ser incluída, foi a da vespa furiosa“, revelou Yannis Bolman, da Little Chicken Game Company. “Trata-se de algo simples de reconhecer e de compreender como resolver. Ou seja, agitando os braços conseguiremos manter a vespa longe, mas, quando somos policias sinaleiros, mover os braços loucamente pode não ser uma boa coisa, certo??”

Vão haver 5 localizações distintas para o policia sinaleiro desafortunado, incluindo Paris e Amesterdão (cidade dos estúdios Vertigo Games).

Além da vespa assassina, os jogadores poderão também contar com muitos outros inconvenientes a surgirem enquanto estiverem a controlar o trânsito. Assim se repente, parece que estão reunidas as condições para um jogo que pode ser bastante divertido, especialmente se tivermos em conta que o jogo pode ser jogado com mais amigos.

Traffic Jams encontra-se em desenvolvimento para Oculus Quest, PlayStation VR e restantes headsets Vr para PC, no primeiro trimestre de 2021, mas, sem data concreta de lançamento ainda anunciada.