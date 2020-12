Como já é habitual, os novos iPhones estão a ser vendidos “que nem pão quente”, e é provável que precise de transferir dados para o seu novo iPhone. Quer seja conteúdo do iPhone antigo, quer seja conteúdo existente no computador, o DearMob iPhone Manager permite que faça uma migração seletiva dos conteúdos.

Saiba mais acerca desta solução para substituição do iTunes e aproveite a oferta de Natal.

Se por um lado a Apple se pode gabar que as coisas “simplesmente funcionam”, por outro lado, existem imensas restrições na forma como a generalidade das coisas podem ser feitas.

A funcionalidade de migração é uma das que estão bastante limitadas, onde o iTunes não permite selecionar os conteúdos que pretende migrar a partir de um backup. Mas há mais.

Que problemas pode resolver com o software DearMob iPhone Manager?

As tarefas de backup e restauro são essenciais para conseguir fazer uma migração. Atualmente, o iOS suporta uma migração direta com a cópia integral dos conteúdos entre iPhones. No entanto, essa poderá não ser uma ação desejada, até porque não tem a possibilidade de migrar apenas o que pretende.

Há vários procedimentos que podem parecer triviais, mas que não são suportados pelas ferramentas oficiais.

Backup e restauro

Com o software DearMob iPhone Manager pode criar backups do iPhone ou iPad de forma completa, seletiva ou incremental, sem ter as restrições do iTunes ou iCloud. Para o fazer também não é necessário Apple ID e tudo é feito sem risco de apagar dados.

Depois é claro que pode restaurar o backup em qualquer altura, diretamente a partir do computador com Windows ou MacOS.

E para que tudo seja seguro, pode encriptar o backup com a palavra-passe do seu dispositivo, que está então gravada no iPhone ou iPad.

Transferência de dados

Com este software, pode transferir tudo de iPhone para iPhone. No processo de migração vai querer manter as suas apps com os respetivos dados, sem que tenha de voltar a configurá-las. Assim, poderá migrar as apps e respetivos dados de aplicação, os seus contactos, as mensagens e outros conteúdos.

Também o controlo do conteúdo multimédia não foi deixado de fora. Não precisa de ter todos os vídeos e fotos a ocupar a memória do seu dispositivo, mas há alguns que poderá querer não abdicar de ver offline. Assim, de forma seletiva e em lotes, poderá exportar ou importar vídeos e áudio de todos os formatos.

E é claro, isso inclui o conteúdo multimédia que não é suportado pela Apple, sendo agora possível fazer a transferência entre o iDevice e o computador. Para acelerar este processo, uma vez que todo o conteúdo tem de ser recodificado, o DearMob iPhone Manager utiliza aceleração por GPU.

Mas há mais ferramentas…

A par com as funcionalidades já referidas, também pode contar com ferramentas para tarefas como:

Converter automaticamente os formatos não suportados pelo iOS, como MKV/FLV para MP4, WMV/FLAC para MP3, entre outros

Comprimir automaticamente vídeos de grandes dimensões e reajustar a orientação

Gerir a biblioteca de música: adicionar, eliminar e editar músicas e listas de reprodução e criar toques de chamada

Utilizar o iPhone como uma drive de armazenamento USB, criar um som de toque, proteger os dados com palavra-passe, converter ebooks, etc

Converter imagens HEIC para JPG

Resumindo, o DearMob iPhone Manager é uma solução “tudo-em-1” na substituição do iTunes, permitindo assim gerir o seu iPhone a partir do PC ou do Mac. E claro, tudo isso sem descartar a gestão de conteúdo como fotos, vídeos, música, livros digitais e backups.

Novidades na nova versão

Naturalmente que para novos modelos, novos recursos ficam disponíveis no DearMob iPhone Manager. Assim, na versão mais recente, poderá contar com:

Compatibilidade com os novos iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini

Compatibilidade com iOS 14.2 Beta

Permite transferir e fazer backup de contactos em bloco

Suporte para ficheiros de vídeo MTS

Adaptação ao redesign do MacOS Bug Sur (11.0) Beta UI

Maior rapidez a carregar e a transferir fotos de alta resolução e vídeo 4K

Estas novidades estão sempre disponíveis para os detentores da versão vitalícia, que podem atualizar sem custos adicionais assim que surja uma nova versão.

Desconto de Natal: DearMob iPhone Manager ao preço mais baixo de sempre

Em época de Natal e com o ano a chegar ao fim, nada como poder usufruir de um grande desconto, o melhor desconto do ano! Assim, o DearMob iPhone Manager está disponível com um desconto de 60%.

Além de se tratar de uma licença vitalícia e com atualizações e suporte incluídos, pode ser utilizada em 2 computadores, seja com Windows ou com Mac.

DearMob iPhone Manager

