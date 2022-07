Torneio de NBA 2K22 chega à PlayStation 4

NBA 2K22, como podem ver aqui, é a mais recente (e a melhor) representação virtual do melhor campeonato de basketball do Mundo: NBA.

Recentemente a Sony Playstation revelou a existência de um torneio de NBA 2K22 para jogadores de Playstation 4. Venham saber mais...

A NBA (National Basketball Association) continua a ser um dos desportos que mais fãs tem em todo o Mundo e Portugal não é excepção. É um espetáculo que não se limita ao interior das 4 linhas, sendo que todo o ambiente exterior também faz parte do show.

Já desde há muitos anos que a série de jogos NBA 2K da 2K Games, tem vindo a dar vida virtual nas consolas e PCs a este fantástico desporto. Tal como temos vindo a acompanhar, trata-se de uma série que acompanha de forma magnifica, toda a adrenalina, emotividade, excitação e show-biz associada à NBA e NBA 2K22 é claramente o seu expoente máximo.

Desta forma, não é de estranhar portanto, esta noticia que agora vos vimos transmitir: um torneio NBA 2K22 para todos os jogadores de Playstation 4.

Torneio de NBA 2K22

Com efeito, a Sony Playstation veio recentemente revelar um torneio de NBA 2K22 para todos os jogadores da PlayStation 4 intitulado de “Summer Cup”.

Todos os jogadores estão convidados a participar no torneio seja qual for o seu nível de experiência, e poderão fazê-lo de forma totalmente gratuita. No final, poderão ganhar prémios que vão desde crédito para a PlayStation Network até 500€ em dinheiro.

O “Summer Cup”, que estará concentrado em Portugal, Espanha e Itália, terá 4 fases de qualificação, sendo que a primeira arrancará já no próximo dia 23 de julho, a segunda iniciar-se-á no dia 30 de julho e, a terceira e a quarta, decorrerão nos dias 6 e 13 de agosto, respetivamente.

Em baixo um resumo dos prémios que os participantes de cada uma destas quatro fases de qualificação se habilitarão a ganhar ao participar:

1º Lugar: Lugar na Final

2º Lugar: 100€ em crédito PlayStation Network

3º Lugar: 50€ em crédito PlayStation Network

4º Lugar: 20€ em crédito PlayStation Network

A competição culminará numa Grande Final, cuja data ainda não foi anunciada. Aqui, os participantes em jogo habilitar-se-ão a ganhar os seguintes prémios:

1º Lugar: 500€

2º Lugar: 300€

3º Lugar: 250€

4º Lugar: 200€

Todos os jogadores portugueses de NBA 2K22 na PlayStation 4 estão convidados a participar neste torneio devendo ter, no mínimo, 16 anos, e ainda uma subscrição ativa do PlayStation Plus.

As inscrições, que já estão abertas, poderão ser feitas de duas formas: diretamente a partir da área “Torneios” da PlayStation 4, ou através dos seguintes links, nos quais os interessados poderão encontrar todas as informações e condições de participação:

Para mais informações sobre esta competição visita a página do torneio.