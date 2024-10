The Smurfs – Dreams, o regresso dos pequenos heróis azuis

Este ano vai marcar o regresso dos Estrunfes aos videojogos, com The Smurfs - Dreams. O jogo, que se aproxima a passos largos do seu lançamento, recebeu entretanto uma demo...

Os pequenos e simpáticos heróis azuis, os Estrunfes, criados por Pierre Culliford, encontram-se a caminho de mais um episódio no reino dos videojogos.

The Smurfs - Dreams é o próximo jogo deste rico e duradouro universo (com mais de 30 anos) e convida os jogadores a mais uma aventura bem divertida, no pequeno mundo dos Estrunfes que se vê, novamente, ameaçado pelo... Gargamel.

Pois bem! Gargamel elaborou um novo plano para apanhar os pequenos Estrunfes e desta vez está prestes a conseguir os seus intentos.

Acontece que Gargamel lançou um feitiços sobre os arbustos de Sarsaparilla, que os Estrunfes adoram, e conseguiu dessa forma deixá-los num estado adormecido.

Cabe ao jogador acordar todos os Estrunfes e evitar que Gargamel lhes ponha as mãos em cima. Esta jornada épica levará os jogadores numa aventura que terá tanto de emocionante como de imprevisível pois, no mundo dos sonhos a emoção pode transformar-se a qualquer momento em.... pesadelo.

O destino da Aldeia dos Estrunfes encontra-se nas mãos do jogador

The Smurfs - Dreams será lançado a 24 de outubro para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series e Steam e... já tem Demo.