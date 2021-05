The Sixth Sun, um shooter old school português

Hoje, vimos mostrar-vos The Sixth Sun, um first-person-shooter retro português, inspirado em jogos icónicos dos anos 90 como DOOM (1993) e Quake (1996).

Venham conhecer melhor The Sixth Sun.

The Sixth Sun… para os da velha guarda

BottomText Productions, é o nome dado aos estúdios indie nacionais, responsáveis pelo desenvolvimento de The Sixth Sun.

Trata-se de um first-person-shooter retro, inspirado em alguns dos jogos mais emblemáticos do género, dos finais do século passado, como DOOM ou Quake.

The Sixth Sun segue a jornada de um guerreiro asteca escolhido pelos deuses para impedir uma misteriosa civilização alienígena de reviver o grande Cipactli, o monstro gigante derrotado pelas divindades cardinais no nascimento do mundo, trazendo com o seu regresso o fim para toda a humanidade.

Um first-person-shooter retro que o vai agarrar

O projeto está a ser desenvolvido em formato 3D, tendo ambientes detalhados com arquitetura asteca situados numa floresta tropical.

O arsenal presente no jogo consiste numa caçadeira para curta distância e a habilidade de invocar um impacto de trovão para onde está a apontar. Através do trovão, o jogador poderá obter power-ups temporários que o tornarão ainda mais poderoso.

Apesar deste poder, o protagonista irá encontrar-se em desvantagem numérica, portanto terá que utilizar o seu movimento para controlar a distância entre si e os seus inimigos e de modo a conseguir utilizar as suas armas de forma eficaz.

Principais Características

Combate: duas habilidades de combate, uma de curto alcance com dano alto e uma de longo alcance que atinge o ponto para onde ele está a apontar juntamente com uma área em volta do ponto.

Ambiente: A estória acontece num universo em que a civilização asteca é invadida por seres vindos do espaço determinados em acordar um monstro da mitologia asteca que irá trazer com o seu regresso a destruição da terra. Durante esta aventura, vamos encontrar ruínas da civilização asteca, marcadas pelo conflito com os invasores e pelas estruturas dos seres que este tem de enfrentar.

Movimento: usa o movimento, sendo capaz de andar por cima de grupos de inimigos, para navegar e controlar as hordas que serão comandadas contra ele, sendo que terá poucas chances de sobreviver se for encurralado pelas mesmas. Para além disto, este necessita de usar o seu movimento para chegar a adversários que possam ser capazes de atingir ameaças de maior alcance.

Recursos: A forma de gerar munição é através da sua habilidade secundária, sendo que esta, por sua vez, é alimentada pelos inimigos que o jogador derrota. Tem de ser capaz de usar ambas as habilidades para garantir que não fica sem acesso a uma delas.

O objetivo do protagonista é enfrentar as hordas de inimigos e derrotar os seus generais de modo a que não consigam levar a cabo o ritual de ressuscitar Cipactli. Para isto, este tem de utilizar a sua arma abençoada e habilidade de trovão para derrotar os seus inimigos.

Referiu Inês Barradas, a game artist.

The Sixth Sun está a ser desenvolvido para apresentar o seu vertical slice em junho, apresentando uma parte do mesmo em que o personagem tem todas as suas habilidades e enfrenta uma variedade de inimigos num cenário de civilização asteca concretizado.

Podem ver mais sobre The Sixth Sun, aqui.