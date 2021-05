The Last of Us Parte 2 recebe patch para a Playstation 5

Chegou hoje, o patch que a Naughty Dog desenvolveu para The Last of Us Parte 2 e que permitirá aos jogadores tirarem um melhor proveito do jogo na Playstation 5.

Venham ver mais sobre este patch.

A Sony revelou que já se encontra disponível para download o patch para o jogo The Last of Us Parte 2 que permite aos jogadores experimentarem as aventuras de Abby e Ellie na Playstation 5.

É uma ótima notícia para todos os jogadores que possuem uma Playstation 5 e que gostariam de experimentar The Last of Us Parte 2 com as capacidades da nova consola da Playstation.

O Patch 1.08

Esta atualização, que corresponde ao patch 1.08 de The Last of Us Parte II, vai permitir aos jogadores escolherem jogar a 30 ou a 60fps.

Para além disto, esta atualização traz ainda outras melhorias que fazem parte da retro compatibilidade com jogos da PlayStation 4, como uma melhor resolução, tempos de carregamento mais rápidos e muito mais.

Este patch é apenas o primeiro passo daquilo que a Naughty Dog está a preparar para a PlayStation 5. Em breve serão anunciadas mais novidades.

The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 é a sequela do fantástico jogo que em 2013 nos deu a conhecer dois dos mais marcantes personagens de videojogos de sempre: Ellie e Joel.

Num mundo dizimado por uma praga e onde nem sempre os zombies são as principais ameaças, Joel foi encarregue durante esse primeiro jogo, de zelar pelo bem-estar de Ellie. Tarefa essa que, a maior parte dos jogadores sentiram também na própria pele.

The Last of Us Part 2 continua a história após o final do primeiro jogo, numa altura em que Ellie e Joel se encontram a viver em Jackson, Wyoming. Ambos vivem em aparente paz e sossego, no meio de uma comunidade próspera de sobreviventes.

Até um dia…