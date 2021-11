The Devil in Me anunciado pela Supermassive Games

O quarto episódio da série The Dark Pictures Anthology, foi anunciado recentemente: The Devil in Me.

Com o lançamento recente de House of Ashes, The Devil in Me, promete mais e maiores sustos numa história repleta de horror.

A série da Bandai Namco, desenvolvida pela Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology, recebeu neste passado mês de outubro o seu mais recente episódio, House of Ashes.

Esta série pretende contar histórias de terror/suspense através de aventuras dinâmicas, onde os jogadores direcionam a narrativa com as suas decisões e tomadas de ação. São como se tratassem de filmes interativos onde o jogador é o personagem principal.

House of Ashes é, o mais recente jogo da série a ser lançado (podem esperar novidades em breve aqui no Pplware), no qual os jogadores são lançados numa história sobre um Mal antigo, escondido nas profundezas dumas ruínas esquecidas, algures no subsolo do Iraque.

A narrativa, conforme irão ver em breve, confronta os jogadores com algo mais que um terror antigo e esquecido. Os jogadores serão também confrontados com várias tomadas de decisão éticas e morais que vão conduzindo a história até ao seu final.

Agora, e ainda mal a poeira do lançamento de House of Ashes pousou, eis que surge o anúncio do quarto episódio da série: The Devil in Me.

The Devil in Me

A história de The Devil in Me, conta como um grupo de realizadores de documentários recebe um convite misterioso para uma réplica do ‘Murder Castle’ de H.H. Holmes, o primeiro assassino em série da América.

É claro que se trata de algo apetitoso para os realizadores e como tal, decidem averiguar. No entanto, cedo descobrem que estão a ser vigiados, e há muito mais em jogo do que as suas figuras de visualização...

Segundo a Supermassive Games, esta será a história mais sangrenta da antologia, onde as escolhas do jogador, tornam a decidir mais uma vez quem vive e quem morre.

Em The Devil in Me, os jogadores vão embarcar numa aventura de horror onde o nosso grupo de filmagens é vítima de um mestre do jogo distorcido, controlado por alguém que está a observar todos os seus movimentos.

The Devil in Me ainda não tem data de lançamento prevista (algures em 2022) e enquanto não chega, eis os restantes jogos da série The Dark Pictures Anthology já lançados, entretanto: Man of Medan, Little Hope e House of Ashes.