Terror de Dead Space a caminho das consolas de Nova Geração

Dead Space está prestes a regressar, mais assustador que nunca, graças às potencialidades que as consolas de Nova Geração permitem.

Apesar de ainda se encontrar um pouco longe, já se sabe a data de lançamento do "novo" Dead Space para Playstation 5, Xbox Serie X e PC.

O clássico de horror de ficção cientifica, Dead Space está prestes a regressar e desta vez para as consolas de Nova Geração, Xbox Series X, Playstation 5 e também para PC. A data de lançamento está marcada para o dia 27 de Janeiro de 2023.

Os estúdios da Motive (fazem parte da Electronic Arts) anunciaram recentemente que o Dead Space, um remake do clássico jogo de terror de sobrevivência de ficção científica, está a ser reconstruído do zero, aproveitando o motor de jogo Frostbite.

Dead Space coloca jogadores nas botas de Isaac Clarke, um engenheiro que se encontra numa missão de rotina para consertar uma gigantesca nave mineira, a USG Ishimura, que se encontra encalhada. Mas a bordo do Ishimura, um perigo escondido aguarda Isaac (e o jogador). A tripulação da nave foi chacinada e infetada, e a própria namorada de Isaac, Nicole, está desaparecida algures a bordo. Sozinho e com apenas as suas ferramentas e habilidades de engenharia, Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência, não só contra monstros aterrorizantes chamados Necromorfos, mas contra a sua própria sanidade mental.

Como será de esperar, o jogo vai-se manter fiel ao original, pelas palavras dos seus responsáveis, acrescentando ainda visuais de maior qualidade e cuidadosamente reimaginados para evocar um novo nível de imersão, qualidade e terror. Todo o ambiente envolvente de Dead Space receberá claras melhorias. As ferramentas, os cenários, os objetos, os personagens, ... tudo está a ser repensado e melhorados de forma a obter uma qualidade mais próxima daquilo que a próxima geração de hardware de consolas e PCs pode potenciar.

Além disso, ao combinar melhorias como iluminação dinâmica e volumosa com VFX atmosférico e ambiental renderizado em full-HDR, Dead Space permite que os jogadores enfrentem os corredores assustadoramente apertados e corredores sombrios do USG Ishimura com níveis de imersão sem precedentes para a amada franquia.

"Desenvolver este remake tem sido muito divertido para nós na Motive, pois somos verdadeiros fãs da franquia e queremos tratá-lo com o respeito que merece. Foi igualmente emocionante ver as reações dos jogadores enquanto os levamos nesta jornada de desenvolvimento conosco", disse Phillippe Ducharme, Produtor Sénior de Dead Space. "Estamos a fazer grandes progressos no nosso caminho para atingir Alpha e estamos felizes em anunciar que o jogo será lançado em janeiro do próximo ano. Não podemos esperar que os jogadores, velhos e novos, vejam como elevámos a experiência original no remake para ser igualmente impactante para esta geração."

Dead Space será lançado para Xbox Series X, Playstation 5 e PC no dia 27 de Janeiro de 2023.