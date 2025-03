Temporada de 2025 prestes a arrancar para Gran Turismo World Series

A Sony e a Polyphony Digital revelaram recentemente todos os detalhes da nova temporada da Gran Turismo World Series, que se encontra prestes a arrancar na Playstation.

Gran Turismo ainda acelera com vigor nas consolas da Sony, a Playstation 5. São muitos milhares os jogadores que diariamente se ligam aos seus volantes virtuais e aceleram nas pistas irrepreensivelmente reproduzidas pela equipa da Polyphony Digital do jogo.

Em breve, terá inicio a Temporada de 2025 dos Gran Turismo World Series.

Trata-se de uma das mais importantes competições de desporto automóvel virtual que, este ano, irá percorrer o mundo com diversos eventos presenciais, culminando numa grande final que terá lugar no próximo mês de dezembro no Japão. Como é habitual, o campeonato começará com uma qualificação online aberta a todos os jogadores de Gran Turismo 7, o jogo de condução exclusivo para PlayStation.

A Gran Turismo World Series de 2025 voltará a incluir duas séries de torneios. Na Nations Cup, os pilotos representarão o seu respetivo país, enquanto na Manufacturers Cup, cada jogador deverá escolher o fabricante de automóveis com o qual correrá durante toda a temporada.

A Nations Cup estreia um novo sistema de seleção de pilotos, pelo qual os melhores jogadores da temporada passada têm a sua vaga garantida nos eventos presenciais deste ano. Os restantes terão de conquistar o seu lugar nos grandes eventos desta temporada através da fase online do campeonato, que começará a 2 de abril e terminará a 10 de maio. Estas qualificações irão determinar quem são os 12 pilotos que disputarão a fase final da Nations Cup e os 36 que terão acesso às finais da Manufacturers Cup. Podes consultar todos os detalhes, regulamentos de competição e seleção de pilotos no seguinte link.

Seguem as datas e locais onde as Gran Turismo World Series 2025 irão decorrer:

Ronda 1 – Londres: 7 de junho

Ronda 2 – Berlim: 20 de setembro

Ronda 3 – Los Angeles: 8 de novembro

Final Mundial: Fukuoka 20-21 de dezembro

Tal como nas temporadas anteriores, os fãs poderão adquirir bilhetes para assistir ao vivo a cada um dos eventos. Para além disso, as corridas poderão ser acompanhadas através das habituais transmissões em direto com comentários em vários idiomas.

As transmissões poderão ser acompanhadas aqui ou aqui.

Caso pretendam mais detalhes sobre competição, podem obter aqui mais informações.