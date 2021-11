Tecnologia Nvidia DLSS chega ao Linux via Steam e Proton 6.3-8

A tecnologia DLSS da Nvidia RTX é um dos grandes trunfos da empresa norte-americana. E há já algum tempo que a marca pretendia levar esta novidade para o sistema operativo Linux.

Mas agora essa intenção passou a ser uma realidade e a tecnologia Deep Learning Super Sampling (DLSS) chegou finalmente ao Linux via Steam e Proton 6.3-8.

A tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) da Nvidia RTX usa todo o poder da Inteligência Artificial para aumentar as suas taxas de frames nos jogos com cargas de trabalho graficamente intensas. Com ela, os jogadores conseguem usar resoluções e configurações mais altas ao mesmo tempo que mantém taxas de frames sólidas.

No início do mês de junho a fabricante norte-americana já havia anunciado que estava a trabalhar juntamente com a Valve, criadora da Steam, para levar a sua potente tecnologia Nvidia DLSS para o sistema operativo Linux.

Nvidia DLSS chega finalmente ao Linux

Há agora boas notícias para quem tem uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX e pretende executar os seus jogos no sistema operativo Linux. A tecnologia DLSS está finalmente disponível na biblioteca de jogos da Steam ao serem executados através do Proton 6.3-8. Para quem não sabe, Proton é uma ferramenta lançada pela Valve Software que foi integrada ao Steam Play para permitir executar os jogos do Windows no Linux de uma forma bastante simples.

Esta é, sem dúvida, uma das notícias mais aguardadas pelos jogadores que são fãs do sistema open source.

A ferramenta Proton traz suporte à tecnologia anti-cheat BattleEye, usada por vários jogos como Conan Exiles, DayZ, Planetside 2 e PlayerUnknown's Battlegrounds. A nova versão foi, no entanto, aprimorada e alargou o suporte a mais 24 novos jogos: