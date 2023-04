Star Wars Jedi: Survivor precisa de 155 GB de espaço no disco SSD

O mundo dos jogos continua a ser um dos segmentos mais populares e rentáveis de sempre. Contudo, à medida que o desenvolvimento dos títulos evolui, são também exigidas configurações de hardware e software mais capazes. Neste sentido, o jogo Star Wars Jedi: Survivor sofreu algumas alterações nos seus requisitos e necessita agora de 155 GB de espaço livre no disco SSD.

Star Wars Jedi: Survivor precisa de 155 GB de espaço

O jogo Star Wars Jedi: Survivor está a ser desenvolvido pela Respawn Entertainment e será publicado pela Electronic Arts. A sua chegada oficial para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S vai acontecer no próximo dia 28 de abril de 2023, tendo sofrido um atraso em relação à data inicia estimada que era 17 de março. Este será ainda o último jogo da saga no âmbito do contrato de exclusividade entre a EA e a Lucasfilm, que deve acabar no final deste ano.

Contudo, o jogo sofreu algumas alterações nos seus requisitos para PC, sobretudo no que respeita ao espaço livre exigido na unidade de armazenamento. Em termos concretos, o jogo deixou de necessitar de 130 GB de disco HDD e um SSD recomendado, para passar a exigir um disco SSD com 155 GB de espaço disponível. E estes 155 GB são apenas destinados ao jogo base, sendo que essa capacidade poderá mudar consoante as atualizações do título.

Assim sendo, os requisitos mínimos são:

Sistema Operativo: Windows 10 de 64 bits

Windows 10 de 64 bits Processador: Intel Core i7-7700 ou AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i7-7700 ou AMD Ryzen 5 1400 Memória: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Placa gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 580 8GB DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Armazenamento: 155 GB de espaço disponível

Mas se o jogador quiser aproveitar todo o potencial do título Star Wars Jedi: Survivor, então segue a lista dos requisitos recomendamos pela criadora do jogo:

Processador: Intel Core i5 11600K ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Placa gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 6700 XT

Resta aguardar então pelo dia 28 de abril para ficarmos a conhecer todos os pormenores deste jogo que se espera ser um sucesso, especialmente entre os fãs da saga de Star Wars.