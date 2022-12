Star Wars Jedi Survivor já tem data de lançamento

Na semana passada viemos dar-vos a conhecer um pouco sobre o próximo titulo da Respawn Entertainment dedicado ao universo Star Wars, Star Wars Jedi Survivor.

Agora chega a hora de revelar a data oficial de lançamento da sequela de Fallen Order.

Star Wars Jedi Survivor, a sequela de Fallen Order, que segue a história de Cal Kestis, o último jedi vivo na Galáxia, já tem data oficial de lançamento.

Dia 17 de março de 2023 é o dia em que Survivor será lançado para as consolas PlayStation e Xbox, assim como para PC.

A Força está de regresso no inicio do próximo ano e a partir de 17 de março os jogadores poderão voltar a seguir as pisadas de Cal Kestis na sua luta pelo reestabelecimento da Ordem e Paz na Galáxia, enquanto tenta restaurar a Ordem Jedi.

A equipa da Respawn Entertainment está a desenvolver Star Wars Jedi Survivor para a última geração de hardware de jogos com o objetivo de desenvolver um combate Jedi mais completo, robusto e repleto de ação.

Pelo que temos vindo a confirmar nos trailers lançados, e pelas palavras dos responsáveis dos estúdios, o jogo terá ainda uma forte vertente cinematográfica não só em cutscentes mas também no decorrer do próprio jogo.

Kestis surge em Star Wars Jedi survivor como um Jedi mais forte, mais experiente e mais consciente das ameaças que o rodeiam neste "novo" universo.

Retomando a ação, cinco anos após os eventos de Star Wars Jedi Fallen Order, Cal continua a monte e numa fuga infindável à perseguição que o Império lhe move.

Apoiado pelo seu fiel companheiro BD-1, Cal vai encontrar alguns velhos conhecidos e cruzar-se com novos aliados na sua busca pelo reestabelecimento da Ordem Jedi. O mercenário Bode Akuna (Noshir Dalal) ou o ex-tripulante Cere Junda (Debra Wilson) são alguns dos nomes que irão cruzar-se com cal Kestis em Star Wars Jedi Survivor.

Segundo os estúdios Respawn, a jogabilidade de Survivor vai apresentar várias novidades incluindo a introdução de um cabo de ascensão ou a capacidade de domar e montar criaturas.

Por outro lado, Star Wars Jedi Survivor também introduz novas opções de combate como por exemplo, os Dual Lightsabers ou uma nova posição crossguard.

Tudo isto junto, será imprescindível para a missão de Cal Kestis que o levará a enfrentar vários inimigos (desde os Stormtroopers do Império a outros perigosos seres da Galáxia) em alguns dos mais emblemáticos locais e planetas do Universo Star Wars.

"Star Wars Jedi Survivor evolui a jogabilidade, história e exploração de Fallen Order em todos os sentidos", disse Stig Asmussen, diretor de jogos, Respawn. "Combate responsivo e poderoso faz com que os jogadores se sintam como verdadeiros Cavaleiros Jedi, com novas habilidades de sabre de luz e habilidades de força que adicionam camadas adicionais de estratégia a cada encontro inimigo, e mundos que estão repletos de desafios ambientais que devem ser ultrapassados para desvendar os mistérios interiores."

17 de março de 2023 é o dia em que a Força estará de regresso com Cal Kestis e Star Wars Jedi Survivor, para consolas Playstation 5, Xbox Series X, assim como para PC.