Em 2021 faz precisamente 25 anos em surgiu Tomb Raider, aquele que foi o primeiro momento de uma série de jogos que viria a criar raízes e a tornar-se num marco na indústria dos videojogos.

Tomb Raider e a sua principal heroína, Lara Croft estão, portanto, de parabéns e a Square Enix e a Crystal Dynamics encontram-se a celebrar o momento com toda a “pompa e circunstância”.

Tomb Raider é um marco no que respeito a séries de entretenimento, seja sob formato de livro, de filmes ou de videojogos.

Trata-se de um universo que, juntamente com Indiana Jones, criou um espaço muito próprio no género de aventura e que se tornou numa espécie de farol para muitos outros jogos/filmes que se lhes seguiram. Em 2021, o jogo Tomb Raider apaga precisamente 25 velinhas!

A Square Enix e a Crystal Dynamics iniciaram na passada semana um processo comemorativo dos 25 anos de Tomb Raider e que vai durar um ano inteiro.

Não é necessário ir muito longe na nossa memória para verificarmos que, tanto Lara Croft como Tomb Raider têm sido uma presença constante nos videojogos, desde 1996.

Lara Croft é uma mulher forte e destemida, mas também já passou por uma fase de fragilidade e inocência. Lara Croft sabe usar armas de fogo, mas também sabe combater corpo a corpo. Lara Croft consegue desvendar os mais enigmáticos quebra-cabeças mas também consegue ser simples a resolver problemas. Lara Croft já enfrentou jaguares, como também já teve e lutar contra Tyrannosaurus Rex…

São mais de 30 jogos lançados ao longo destes 25 anos que fazem de Lara e Tomb Raider, uma das mais fantásticas séries de jogos de aventura no mercado.

“Ao longo dos últimos 25 anos, Tomb Raider tornou-se mais que um jogo e a imagem de Lara Croft tornou-se num verdadeiro ícone cultural“, referiu Scot Amos, Head of Studio da Crystal Dynamics.

E acrescenta ainda que “Sentimo-nos extremamente orgulhosos em fazer parte desta rica tapeçaria de aventura, mas reconhecemos que o verdadeiro mérito é dos fãs em todo o Mundo! A fantástica comunidade Tomb Raider é que tornou possível tudo isto e estamos ansiosos para celebrarmos com todos os 25 anos de Tomb Raider”

A Celebração

Tal como referimos no início, o primeiro jogo Tomb Raider foi lançado 25 anos atrás, em 1996 e dessa forma a Square Enix e a Crystal Dynamics vão fazer deste ano de 2021, um ano de celebração.

Neste link, irão decorrer várias atividades relacionadas com a celebração do aniversário de Tomb Raider. Durante o próximo ano, a Crystal Dynamics vai mensalmente apontar holofotes para um determinado jogo Tomb Raider, e irá desenvolver várias atividades relacionadas com esse titulo.

Atividades que irão incluir uma discussão mais profunda sobre esse jogo e que podem passar pela revelação de novos trechos de media (eventualmente trailers, audios, imagens,…) mais nostálgicos relacionados, entrevistas aos programadores do jogo, atividades específicas para a comunidade, live playthroughs e muito mais.

Estão também prometidas, revelações sobre o futuro da série por via deste canal.

Podem clicar aqui para aceder à página de celebração dos 25 anos de Tomb Raider.