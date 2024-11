Sony Playstation com criatividade ao rubro

A Sony Playstation já nos habituou a épicas doses de criatividade quando chega a altura de promover as suas consolas, jogos e serviços gaming. Agora, e com a Playstation 5 Pro já no mercado, foi lançado um novo: "Jogar não tem limites".

A Sony Playstation tem andado, e vai continuar atarefada. O lançamento da nova consola Playstation 5 Pro foi o pontapé de saída para aquilo que se espera um final de ano bastante animado.

O primeiro evento será, a Black Friday (que se aproxima a passos largos).

No entretanto, a Sony Interactive Entertainment estreou o seu mais recente spot dedicado à marca PlayStation.

Uma curta-metragem que tenta ilustrar como a vida pode-se tornar num enorme videojogo. Ou, por outro lado, "mostrando como a vida pode ser divertida quando levamos o jogo a sério".

O filme leva-nos por uma cidade comum que se transforma num espaço de jogo. Desde caixotes do lixo que se tornam cestos de basquete até escadas que se convertem em escorregas, a PlayStation mostra que o jogo está em todo o lado e em todas as coisas.

Este spot leva-me a pensar que realmente a vida poderia tornar-se num videojogo. E deixo-vos um desafio. Na vossa opinião, qual a parte do vosso dia gostariam de ver transformado num jogo?

Pessoalmente, a melhor parte do meu dia para se transformar num videojogo seria, sem dúvida a parte da manhã e a minha deslocação no meio de milhares de carros a caminho do escritório. Como seria fixe, se de repente, no meio no transito, surgisse um ponto de Fast Travel para o escritório.

enfim.... brincadeiras à parte, este spot publicitário da Sony Playstation encontra-se bastante divertido, o que não é de estranhar dado o pedigree das equipas criativas da Sony.