Na distante década de 90, surgiu um tipo de jogo que, nos tempos que correm, pouco quer dizer a muitos jogadores, mas que na altura, faziam a delícia da maior parte dos jogadores: aventuras Point’n Click.

Sol 705, é um jogo, bem recente, que homenageia todos esses jogos.

Os anos 90 foram tempos férteis para o desenvolvimento de videojogos e foi nessa altura que a indústria começou a disparar a sério. Algumas marcas ainda existem (quer de consolas, quer de desenvolvimento de jogos), mas o legado deixado jamais será apagado.

Muitos dos jogos de então, continuam a existir atualmente tal a riqueza desses anos.

E foi no meio de toda essa fertilidade que surgiu um tipo de jogo que ganhou bastantes adeptos: aventuras Point’n Click.

Basicamente eram aventuras em 2D com uma perspetiva side-scrolling que levavam o jogador a controlar o seu personagem através do click do rato. Fosse para movimentar o personagem ou para interagir com o cenário e outros personagens, o click do rato é que comandava essas aventuras.

Uma das marcas de maior sucesso de então foi, a LucasArts. Quem se lembrar desses anos dourados, certamente se recorda de jogos como Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island ou Grim Fandango (mais recente). No entanto, muitos outros jogos faziam as delícias dos jogadores, como Space Quest, King’s Quest, Police Quest, Leisure Suit Larry entre muitos outros…

Recentemente os estúdios Space Indie Studios (Suiça) revelaram o desenvolvimento de Sol 705, uma aventura point’n click que, de certa forma, funciona como uma homenagem a todos esses títulos de sucesso de então.

Desenvolvido com recurso a uma campanha Kickstarter e ao apoio estatal da Suíça, Sol 705 já foi lançado para PC, Linux e Mac e encontra-se com uma versão mobile prevista para mais tarde.

O jogo decorre nos anos 70, na Argentina e o jogador terá de ajudar a encontrar um substituto para a banda do seu irmão Meno. Caso contrário a atuação no baile de finalistas estará em causa, assim como o irmão ficará extremamente aborrecido connosco. Dessa forma, a aventura de Sol 705 consiste na tentativa de tentar encontrar um baixista substituto para a banda.

A história simples e desgarrada permite, segundo os responsáveis dos Space Indie Studios, a criação de um jogo repleto de ‘puzzles’ e desafios onde o humor será um dos pontos fortes.

Sol 705 já se encontra disponível para PC, Mac e Linux.